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¡No será Fabián Bustos! Universitario tendrá técnico ecuatoriano para partido ante Melgar

Universitario se enfrentará a Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura, aunque no contarán con Fabián Bustos en el banquillo. Conoce el motivo y quién será su reemplazo.

Angel Curo
¡No será Fabián Bustos! Universitario tendrá técnico ecuatoriano para partido ante Melgar
¡No será Fabián Bustos! Universitario tendrá técnico ecuatoriano para partido ante Melgar | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes recibirá a Melgar este sábado por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Los cremas buscarán una victoria que los mantenga en la pelea por el título y estrenar con pie derecho la nueva etapa de Fabián Bustos. Sin embargo, se reveló que el argentino no dirigirá este encuentro y su reemplazo será un técnico ecuatoriano.

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Universitario tendrá técnico ecuatoriano para partido ante Melgar

Pese a la gran expectativa por su debut como técnico de Universitario para encarar el tramo final del campeonato, Fabián Bustos no podrá estar presente en el banquillo por una sanción pendiente a cumplir. Sin embargo, durante el programa ‘L1 Radio’, el periodista Gustavo Peralta reveló quién será su reemplazante ante Melgar.

Según indicó el comunicador, el estratega argentino aún tendrá algunos partidos sin dirigir, por lo que su reemplazante será el ecuatoriano Jonathan Mejía, quien es actual asistente técnico de Bustos.

Video: L1 Radio

"Recordar que Fabián Bustos no va a dirigir ante Melgar, después de este partido le quedarán dos partidos. Jonathan Mejía estará dirigiendo a la 'U' en este partido, es el asistente", reveló el reconocido periodista deportivo.

En esa línea, el resto del panel del programa señaló que será una “baja” importante para la ‘U’ por la gran cantidad de indicaciones que da Fabián Bustos a sus dirigidos y, sobre todo, por ser quien transmite la exigencia de la hinchada al campo. Sin embargo, es preciso señalar que lo más seguro es que el técnico se apersone al estadio, pero quede ubicado en la tribuna.

Universitario sufre sensible baja para el partido ante Melgar

Además de la ausencia de Fabián Bustos en el banquillo, Universitario tendrá que afrontar el partido sin Matías Di Benedetto. El central sigue recuperándose de su lesión y no estará disponible para el partido ante el ‘Dominó’ y todo indica que Anderson Santamaría será su reemplazante.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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