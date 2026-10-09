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Universitario derrotó 2-1 a Alianza Lima y las redes sociales estallan: "Esto es la 'U'"

Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Alianza Lima en un partido trascendental e ilusiona su numerosa hinchada en el fútbol peruano.

Francisco Esteves
Universitario derrotó 2-1 a Alianza Lima.
Universitario derrotó 2-1 a Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero.
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Universitario de Deportes sigue dándole alegrías a su hinchada. Previo a que se reanude el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, los aficionados recibieron una enorme noticia a nivel institucional debido a que el club de sus amores derrotó 2-1 a Alianza Lima en el superclásico del fútbol peruano. Los merengues emocionaron a sus seguidores en todas partes del mundo.

Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, tiene posible fecha tentativa para dejar el club.

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Mientras el plantel comandado por Fabián Bustos se prepara para enfrentarse a Melgar en la lucha por el tetracampeonato, las categorías menores han venido disputando sus respectivos compromisos por la Liguilla Final del Torneo Élite Federación Oro. Así, en redes sociales, el conjunto crema compartió la importante victoria que tuvo sobre su máximo rival.

¡Esto es la ‘U’! ¡Esto es garra!”, indicó Universitario de Deportes en su cuenta oficial de ‘X’, presumiendo el triunfo de su categoría 2009 por 2-1 frente a Alianza Lima en condición de visitante. Los goles de los merengues fueron obra de John Jairo Guzmán, talentoso delantero que sueña con su ascenso al primer equipo de Ate.

Alianza Lima, Universitario

Universitario derrotó 2-1 a Alianza Lima.

Vale precisar que el Torneo Élite Federación Oro no otorga ningún beneficio al cuadro profesional que compite en la Liga 1 2026, pero de todas formas es importante debido a que sirve como vitrina para las diversas promesas del fútbol peruano, que a la larga terminarán formando parte del plantel principal que tiene la ‘U’ o incluso pueden recibir el llamado a la selección nacional.

Universitario brilla en todas sus categorías

Finalmente, en cuanto a divisiones menores, es importante indicar que Universitario también venció a Alianza Lima en un duelo Sub-14. "¡Vamos por más, cremas! Nuestra categoría 2014 se impuso por 2-0 ante Alianza Lima en la fecha 7 del Inti Cup Élite", indicó el cuadro merengue. Los goles fueron obra de Mikhail Jordan y Santiago Mendoza.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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