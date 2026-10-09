Fabián Bustos sorprendió al hablar de dos figuras en Universitario: “Es algo lindo”

Universitario se prepara para afrontar la recta final del Torneo Clausura tras el parón por la fecha FIFA. En ese contexto, mucho se ha hablado sobre el trabajo que viene realizando el recién llegado Fabián Bustos, especialmente después del bajo rendimiento que mostró la la 'U' bajo la dirección de Héctor Cúper. En una reciente conferencia de prensa, el entrenador no dudó en elogiar a dos jugadores antes del duelo contra Melgar: hablamos de Diego Romero y Miguel Vargas.

Fabián Bustos sorprendió al hablar de Diego Romero y Miguel Vargas

Durante la conversación con los medios, Bustos fue consultado sobre la portería en el cuadro crema, una situación que ha generado muchas dudas entre los hinchas estudiantiles. Ante ello, el argentino no dudó en destacar que ambos son grandes guardametas por lo que es lindo tenerlos en el club.

“Tener dos arqueros del mismo nivel, con una jerarquía importante, es algo muy positivo, porque es muy difícil estar en el arco de la ‘U’ y ambos ya lo han demostrado”.

Para el DT que ambos hayan sido campeones les da un gran prestigio. “Diego fue campeón en 2024, jugando muchos partidos importantes, y Miguel fue campeón en 2025, también disputando encuentros importantes. Para mí, eso es algo lindo. Lo tenemos claro. El problema, que en realidad no es un problema, es cuando no tienes a quién poner. En este caso, tenemos dos muy buenos arqueros”.

Diego Romero y Miguel Vargas han sido campeones de la Liga 1. Foto: composición Líbero

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario volverá a la acción este sábado 10 de octubre, cuando reciba a Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental, donde el cuadro crema buscará una victoria que le permita acercarse al liderato del campeonato.