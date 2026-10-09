0
EN VIVO
Universitario vs. Sancor por la Noche de las Pumas 2026

Fabián Bustos, DT de Universitario, mandó fuerte advertencia a Melgar: "Dominarlo y presionarlo"

El técnico argentino calentó la previa del Universitario vs Melgar con una fuerte advertencia para el cuadro rojinegro.

Eduardo Chirinos
Fabián Bustos mandó fuerte advertencia a Melgar en la previa del partido por la fecha 11 del Clausura
Fabián Bustos mandó fuerte advertencia a Melgar en la previa del partido por la fecha 11 del Clausura | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes volverá a la acción en la fecha 11 del Torneo Clausura cuando reciba a Melgar en el Estadio Monumental, en un partido que marcará el reestreno de Fabián Bustos con el buzo crema, tras concretar su llegada en reemplazo de Héctor Cúper. A pocas horas del esperado compromiso, el flamante estratega del conjunto merengue no dudó en enviar una fuerte advertencia a su rival de turno.

Lapadula genera inquietud en hinchas de Universitario tras su regreso de la selección peruana

PUEDES VER: Lapadula genera inquietud en hinchas de Universitario tras su regreso de la selección peruana

Fabián Bustos calentó la previa del Universitario vs Melgar con fuerte advertencia

En conferencia de prensa, el entrenador argentino señaló que en su primer partido con el cuadro estudiantil, buscará plasmar una idea de juego enfocada en la presión alta y la recuperación de balón en corto tiempo. En ese sentido, advirtió que sus dirigidos buscarán “dominar” a los arequipeños y hacerles sentir el peso de su localía en el coloso de Ate.

"Lo que me gusta a mí es tratar de presionar alto, intentar recuperar, si tenemos que defender y bloquear en zona media, zona baja, hay que hacerlo. Vamos a enfrentar a un equipo que tiene mucha posesión, pero intentar dominarlo y presionarlo y conseguir goles que nos ayuden a ganar", manifestó Bustos ante la consulta del periodista Enrique Vega.

De esta manera, Fabián Bustos dejó en claro cuál será la propuesta futbolística que intentará implementar en su regreso a Universitario. Ahora, el estratega tendrá la oportunidad de plasmar su idea en la cancha ante un Melgar que también buscará imponer sus condiciones en el Monumental.

Vale resaltar que Fabián Bustos aún no podrá dirigir desde el banquillo crema, debido a que tiene una suspensión de tres fechas, sanción que arrastra desde su primera etapa en Universitario y quedó pendiente de cumplir. Su reaparición se daría en la fecha 14 ante Sport Boys.

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar?

Recordemos que el partido entre Universitario y Melgar está programado para este sábado 10 de octubre a las 7.00 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Lapadula genera inquietud en hinchas de Universitario tras su regreso de la selección peruana

  2. Paolo Guerrero enfrentaría juicio penal si se comprueba responsabilidad en caso de diplomas falsos, afirma abogado

  3. Eryc Castillo, figura de Alianza Lima, tiene una fecha tentativa para dejar Matute

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano