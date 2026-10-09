Fabián Bustos, DT de Universitario, mandó fuerte advertencia a Melgar: "Dominarlo y presionarlo"

Universitario de Deportes volverá a la acción en la fecha 11 del Torneo Clausura cuando reciba a Melgar en el Estadio Monumental, en un partido que marcará el reestreno de Fabián Bustos con el buzo crema, tras concretar su llegada en reemplazo de Héctor Cúper. A pocas horas del esperado compromiso, el flamante estratega del conjunto merengue no dudó en enviar una fuerte advertencia a su rival de turno.

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Fabián Bustos calentó la previa del Universitario vs Melgar con fuerte advertencia

En conferencia de prensa, el entrenador argentino señaló que en su primer partido con el cuadro estudiantil, buscará plasmar una idea de juego enfocada en la presión alta y la recuperación de balón en corto tiempo. En ese sentido, advirtió que sus dirigidos buscarán “dominar” a los arequipeños y hacerles sentir el peso de su localía en el coloso de Ate.

"Lo que me gusta a mí es tratar de presionar alto, intentar recuperar, si tenemos que defender y bloquear en zona media, zona baja, hay que hacerlo. Vamos a enfrentar a un equipo que tiene mucha posesión, pero intentar dominarlo y presionarlo y conseguir goles que nos ayuden a ganar", manifestó Bustos ante la consulta del periodista Enrique Vega.

De esta manera, Fabián Bustos dejó en claro cuál será la propuesta futbolística que intentará implementar en su regreso a Universitario. Ahora, el estratega tendrá la oportunidad de plasmar su idea en la cancha ante un Melgar que también buscará imponer sus condiciones en el Monumental.

Vale resaltar que Fabián Bustos aún no podrá dirigir desde el banquillo crema, debido a que tiene una suspensión de tres fechas, sanción que arrastra desde su primera etapa en Universitario y quedó pendiente de cumplir. Su reaparición se daría en la fecha 14 ante Sport Boys.

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar?

Recordemos que el partido entre Universitario y Melgar está programado para este sábado 10 de octubre a las 7.00 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon.