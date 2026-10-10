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Universitario vs Melgar por Torneo Clausura
Cristian Bordacahar anotó el 2-0 de Melgar sobre Universitario | Composición: Libero

¡Silencio en el Monumental! Cristian Bordacahar anotó el 2-0 de Melgar sobre Universitario

A los 55 minutos del segundo tiempo, apareció Cristian Bordacahar para silenciar el Estadio Monumental con un gol que pone el 2-0 de Melgar sobre Universitario.

Luis Blancas
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