Cristian Bordacahar anotó el 2-0 de Melgar sobre Universitario | Composición: Libero

¡Silencio en el Monumental! Cristian Bordacahar anotó el 2-0 de Melgar sobre Universitario

A los 55 minutos del segundo tiempo, apareció Cristian Bordacahar para silenciar el Estadio Monumental con un gol que pone el 2-0 de Melgar sobre Universitario.