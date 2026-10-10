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Universitario vs Melgar por Torneo Clausura

Calcaterra confiesa el estado emocional de los jugadores de Universitario tras salida de Cúper: "Motivados"

Previo al duelo contra Melgar, el mediocentro expresó sus sensaciones sobre los próximos partidos que afrontará Universitario, tras la salida de Cúper.

Antonio Vidal
Horacio Calcaterra confiesa el estado emocional de los jugadores de Universitario tras salida de Héctor Cúper
Horacio Calcaterra confiesa el estado emocional de los jugadores de Universitario tras salida de Héctor Cúper | Composición Líbero/ L1 Max
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Universitario se prepara para afrontar un partido clave ante Melgar por la fecha once del Torneo Clausura de la Liga 1. El conjunto crema buscará quedarse con los tres puntos en el Estadio Monumental y mantenerse en la pelea por los primeros lugares, en un encuentro que podría permitirle alcanzar la punta. Esto ahora bajo la dirección de Fabián Bustos. Sin embargo, en la previa del compromiso Horacio Calcaterra sorprendió al dejar sus sensaciones sobre el encuentro tras la salida de Héctor Cúper.

Universitario vs. Melgar juegan EN VIVO HOY por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

PUEDES VER: Universitario vs. Melgar EN VIVO HOY: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones

Horacio Calcaterra reveló cómo se siente el plantel de Universitario tras salida de Héctor Cúper

Horacio Calcaterra se reveló el sentir de Universitario

Horacio Calcaterra se reveló el sentir de Universitario

En conversación con L1 Max, el mediocampista crema reconoció que enfrentar al conjunto arequipeño siempre representa una dificultad, debido al nivel de sus futbolistas. Por ello, Universitario deberá mostrar su mejor versión para superar a un rival que también buscará llevarse un resultado positivo. "Siempre enfrentar a Melgar es difícil. Ellos son un gran equipo, con buenos jugadores", manifestó.

Asimismo, el argentino nacionalizado peruano explicó que el equipo ha aprovechado los últimos días para trabajar en aspectos que considera fundamentales de cara al compromiso. Entre los objetivos está mejorar el funcionamiento colectivo, ejercer presión sobre el rival y encontrar mejores alternativas de juego para generar ocasiones de peligro.

En cuanto al ambiente que se vive en el plantel, el volante aseguró que los jugadores se encuentran motivados y conscientes de que todavía tienen posibilidades de luchar por el objetivo. "Creo que estamos motivados. Dependemos de nosotros; creo que seguimos dependiendo. Así que, ojalá, sea un buen partido", sostuvo.

Finalmente, el futbolista dejó en claro que la 'U' afrontará cada uno de los encuentros que restan como una final, debido a la importancia de sumar puntos en esta etapa del campeonato. "Sí, seguro. Todos los partidos los vamos a jugar como una final. Pero primero hay que pensar en el partido de hoy, hacer un buen partido, tratar de mejorar lo que venimos haciendo y, bueno, si se puede, agarrar la punta".

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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