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Fabián Bustos quedó encandilado con jugador de Universitario que Cúper había 'borrado': "Le gusta"
Se reveló que Fabián Bustos ha quedado maravillado con el talento de un jugador de Universitario que no tenía minutos con Héctor Cúper. Conoce de quién se trata.
Universitario de Deportes encara una nueva etapa bajo el mando de Fabián Bustos, quien tendrá la dura labor de comandar al equipo en su lucha por el título del Torneo Clausura. El estratega ya ha dirigido entrenamientos con el plantel y se conoció que ha quedado impresionado con el talento de un futbolista que no era considerado con Héctor Cúper.
PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs Melgar: el potente once de Fabián Bustos en su reestreno con la 'U'
Fabián Bustos quedó encandilado con jugador que Héctor Cúper había 'borrado'
Héctor Cúper dejó la dirección técnica de Universitario tras no conseguir el rendimiento esperado del plantel. Durante su etapa al mando del equipo, una de las situaciones que generó tensión fue la de Bryan Reyna, quien expresó públicamente su malestar por la falta de minutos en el campeonato.
Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta reveló, durante el programa ‘Pepas de la PM’, que Fabián Bustos tiene una alta valoración por el extremo nacional, ya que es un futbolista que encaja en sus preferencias futbolísticas.
Bryan Reyna ha dejado impresionado a Fabián Bustos durante los entrenamientos.
“Hay muy buena valoración de parte de Fabián Bustos sobre Bryan Reyna. Es un jugador que le gusta, de su paladar futbolístico”, informó el reconocido periodista deportivo, despertando la ilusión de los hinchas por ver al ‘Picante’ con mayor protagonismo en el equipo crema.
Del mismo modo, el comunicador dejó abierta la posibilidad de que Bryan Reyna sume minutos durante la recta final del Torneo Clausura. Para ello, recordó que Bustos suele modificar su esquema táctico según las circunstancias de cada partido, por lo que el extremo nacional puede convertirse en una alternativa para el entrenador argentino.
Bryan Reyna tuvo escasa participación con Héctor Cúper
Bryan Reyna fue uno de los fichajes más llamativos de Universitario a inicios de la temporada, aunque su participación con el equipo ha sido sumamente escasa. Esa situación no cambió con la llegada de Héctor Cúper, quien solo le dio 11 minutos en el Torneo Clausura en su último partido ante Deportivo Garcilaso.
Precisamente, luego de ese encuentro, el ‘picante’ habló con los medios y se quejó públicamente por la falta de minutos que tiene en el plantel. Ahora, su panorama parece cambiar con Fabián Bustos al mando.
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