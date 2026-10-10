Jhonny Vidales, delantero de Melgar, dio llamativo concepto por duelo ante Universitario: "Es lindo"

Universitario de Deportes recibirá a Melgar en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Este duelo será esencial en la lucha por los primeros lugares del campeonato y promete emociones de principio a fin. Previo a este partido, Jhonny Vidales sorprendió al dejar un rotundo mensaje sobre enfrentar a los cremas.

Jhonny Vidales, delantero de Melgar, dio llamativo concepto por duelo ante Universitario

La delegación de Melgar llegó al aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao, para concentrarse de cara a su próximo enfrentamiento ante Universitario. Durante su arribo, la prensa conversó con Jhonny Vidales y le consultó por sus expectativas para este importante compromiso.

Ante ello, el experimentado delantero no dudó en elogiar al Estadio Monumental y señaló que siempre es gratificante jugar en la casa de los cremas. Sin embargo, dejó en claro que, pese a compartir equipo con varios futbolistas de Universitario en la selección peruana, saldrá a darlo todo en el campo.

Jhonny Vidales es uno de los goleadores de Melgar en la temporada

“Es lindo jugar en un estadio como el de la 'U'. Vengo de compartir con algunos jugadores de Universitario en la Selección, pero en el campo no hay nada de compañeros y será un lindo encuentro”, manifestó.

Del mismo modo, Vidales remarcó que Melgar afronta este partido con un gran compromiso, especialmente porque se mantiene en la pelea por el título del Torneo Clausura. Por ello, destacó la importancia de conseguir un buen resultado ante Universitario para mantenerse en la lucha por el campeonato.

“Estamos también peleando arriba y sabemos lo importante que será este partido. Sabemos la importancia del partido y estamos enfocados en eso”, remarcó el goleador del conjunto ‘rojinegro’.

Universitario no contará con dos jugadores ante Melgar

Universitario llega con bajas para el partido ante Melgar tras confirmarse que no podrá contar con Matías Di Benedetto y Jorge Gutiérrez. El central sigue recuperándose de su lesión, mientras que el lateral ha tenido poco entrenamiento con el grupo por su participación con la selección de Panamá.