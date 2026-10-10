Patrick Zubczuk, ex Universitario, se sinceró tras la derrota de Garcilaso: "Me molesta"

Patrick Zubczuk es uno de los principales porteros que tiene la Liga 1 2026, ya que con sus atajadas ha aportado a que Deportivo Garcilaso llegue a la cima del Torneo Clausura. No obstante, recientemente el cuadro cusqueño perdió en casa ante Sport Huancayo y el guardameta decidió pronunciarse al respecto.

Como sabemos, la derrota del Pedacito del Cielo permitirá que Universitario de Deportes, al cual perteneció el actual arquero de los imperiales, tome la punta del campeonato con una victoria ante Melgar en el Estadio Monumental de Ate. Ello generó gran preocupación entre su hinchada.

A raíz de ello, Patrick Zubczuk decidió brindar unas palabras tras el partido por el Torneo Clausura 2026. "Estos momentos nos tienen que fortalecer, se nos viene la final del mundo, me molesta bastante cuando me hacen gol, somos duros en todas las canchas", indicó el portero de Deportivo Garcilaso.

De esta manera, el conocido guardameta nacional pidió calma a la hinchada y a sus compañeros y aseguró que se le vienen más partidos importantes. Todavía quedan seis fechas en las que el Pedacito del Cielo luchará por acceder a los playoffs de la Liga 1.

Clubes de Patrick Zubczuk

Esta ha sido su trayectoria: