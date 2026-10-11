Mauro Cantoro elogió a Valera tras rendimiento en el Universitario vs Melgar: "Te paga con hechos"

Universitario de Deportes consiguió un empate agónico ante FBC Melgar con dos goles de Álex Valera en los minutos finales, siendo el mejor jugador del partido en el Estadio Monumental. Ante ello, Mauro Cantoro, exdelantero crema, salió al frente para rendirse en elogios ante el 9 de la escuadra merengue.

Mauro Cantoro se rindió en elogios ante Álex Valera tras rendimiento en el Universitario vs Melgar

Cantoro utilizó su programa 'Desmarcados' del canal D'enganche para comentar cómo vio el cambio que utilizó el técnico Fabián Bustos al sacar a Gianluca Lapadula y dejar en el campo a Álex Valera, y fue quien anotó los dos goles del empate 2-2 para Universitario ante Melgar.

Para el exdelantero merengue, el entrenador argentino sabía y confiaba en la cuota goleadora del delantero de la selección peruana por eso lo eligió por encima del ítalo-peruano, a pesar de que la hinchada al principio se pudo sentir incómoda por el cambio.

"Para los ojos del hincha te agarras la cabeza: vas perdiendo y sacas a Lapadula. Pero muchas veces el entrenador ve cosas y tiene un sentido ahí en el estadio diferente al nuestro", afirmó en primera instancia.

Según Mauro Cantoro, Álex Valera firmó un gran encuentro frente a Melgar y aportó su importante cuota goleadora, una confianza que le brindó Fabián Bustos al no sustituirlo y que permitió a Universitario de Deportes igualar el marcador cuando el equipo aún iba por debajo hasta el minuto 80 del partido disputado en el Estadio Monumental.

"Valera te demuestra y te paga con hechos el por qué. No hay vuelta de hoja con este pibe: en los momentos bravos está; como sea, de nuca, va y te mete un gol, pero está. Los entrenadores lo saben. Valera es muy determinante y tiene un recorrido en la 'U'que en estos partidos pesa", concluyó.

¿Cómo le va a Álex Valera en Universitario en la Liga 1 2026?

Álex Valera consolida su papel en Universitario de Deportes como uno de los máximos anotadores del equipo en la Liga 1 2026, tras registrar 8 goles en el Torneo Apertura y la misma cifra en el Clausura, aún con jornadas pendientes en las que podría ampliar su registro.