Alianza Atlético dejó picante mensaje tras vencer por tercera vez consecutiva al Boys: "¿Verdad?"

Alianza Atlético derrotó, y eliminó, a Sport Boys en duelos de ida y vuelta por la Copa de la Liga Caliente 2026. Esto sucedió en el lapso de dos semanas y, tras ello, los hinchas rosados aseguraron que por la Liga 1 sí vencerían al cuadro norteño porque iban a usar sus titulares y jugar en serio. Sin embargo, llegó el día y los de Sullana derrotaron 3-1 al cuadro chalaco en el Callao, por lo que dejaron un picante mensaje en sus redes sociales.

El equipo del primer puerto se metió en la pelea por el Torneo Clausura, por lo que su afición estaba plenamente segura de quedarse con los tres puntos en casa ante el ‘Vendaval’. Lo cierto es que sucedió totalmente lo opuesto y fue el cuadro de Federico Urciuoli el cual obtuvo su tercer triunfo consecutivo ante la ‘Misilera’, con un tremendo global de 11-3 que dio de qué hablar en el ciberespacio.

Por ello, Alianza Atlético no dudó en dejar un contundente mensaje en su cuenta oficial de ‘X’ este lunes 12 de octubre. “Buenos días, familia churre ¿Hermosa mañana, verdad? ¡Que tengan un excelente inicio de semana!”, indicó el cuadro norteño, que ascendió muchas casillas en la tabla de posiciones y, de forma inesperada, está en la lucha por salir campeón de la Liga 1 2026.

Alianza Atlético y su publicación tras vencer a Sport Boys.

Los de Sullana se ubican terceros en el Torneo Clausura con 22 unidades, mismo puntaje que Sporting Cristal, líder del certamen, pero por debajo debido a la diferencia de gol. Ahora, en la fecha número 12, tendrán un partido clave ante Universitario de Deportes en casa y deberán ganarlo para así despejar todo tipo de dudas entre sus hinchas.

¿Cuándo juega Alianza Atlético vs Universitario?

Alianza Atlético enfrentará a Universitario el próximo domingo 18 de octubre desde las 3.30 p. m. de Lima, Perú. La transmisión del trascendental encuentro será mediante la señal de L1 MAX vía DirecTV y Movistar Deportes para todo el territorio nacional.