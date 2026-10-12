Alianza Lima de luto tras confirmar sensible fallecimiento que conmociona al hincha: "Consuelo"

Alianza Lima resucitó el domingo pasado tras su victoria 2-1 a Cusco FC, por lo que se metió nuevamente en la lucha por el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sin embargo, en medio de esa alegría, la institución le comunicó una triste noticia a su hinchada: el sensible fallecimiento de una persona sumamente importante para el club. Ello provocó que todo Matute comience la semana de luto.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el cuadro blanquiazul informó sobre el deceso de Julio Carlos Lozano Hernández y provocó, de inmediato, la reacción de muchos aficionados que dejaron su más sentido pésame en los comentarios de la publicación. Asimismo, el club acompañó a sus familiares y seres queridos con una oración, pidiendo el debido respeto hacia todos los afectados.

“El Club Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Julio Carlos Lozano Hernández, socio del Club, gran caballero y amigo. Nuestras oraciones lo acompañan. Nuestro consuelo y compañía para su familia y amigos”, indicó Alianza Lima en su cuenta oficial de ‘X’. De esta forma, el cuadro de La Victoria se despidió de quien en vida fue hincha acérrimo de la institución deportiva.

Alianza Lima expresó su sentido pésame por la muerte de su hincha.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Tras su triunfo sobre Cusco FC en condición de visitante, ahora Alianza Lima deberá recibir a Atlético Grau de Piura en el Estadio Alejandro Villanueva, este sábado 17 de octubre por la fecha número 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los íntimos están en la obligación de ganar para así buscar meterse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.

El encuentro del fútbol peruano iniciará a las 7.30 p. m. de Perú y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX mediante la señal de DirecTV y Movistar Deportes para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás sintonizar el compromiso totalmente online vía DGO y Movistar Play si cuentas con una suscripción a alguna de las dos plataformas de streaming.