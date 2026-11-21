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Universitario anuncia pésimas noticias a poco del partido ante Sport Huancayo por el Clausura
Faltan pocas horas para que el cuadro crema se enfrente a Sport Huancayo, pero acaba de confirmarse una inesperada noticia.
Universitario recibió noticias poco alentadoras en la antesala de su próximo compromiso frente a Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura. El equipo crema afronta la recta final de la temporada con la intención de conseguir sus objetivos, pero se acaba de confirmar que tendrá algunas ausencias importantes debido a los problemas físicos de tres futbolistas: hablamos de Lisandro Alzugaray, Gianluca Lapadula y Horacio Calcaterra.
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Universitario anuncia pésimas noticias sobre Lisandro Alzugaray, Gianluca Lapadula y Horacio Calcaterra
A través de su informe médico, el cuadro merengue comunicó que los tres futbolistas presentan diferentes molestias y lesiones, por lo que algunos estarán ausentes en este encuentro de gran importancia ante Huancayo.
En el caso de Alzugaray, el atacante continúa con su proceso de recuperación de una lesión muscular en el muslo posterior izquierdo. No obstante, existe una noticia alentadora, pues se estima que el lunes pueda reincorporarse a los entrenamientos junto al primer equipo.
Por otro lado, Lapadula presenta una lesión muscular en la misma zona, por lo que será sometido a evaluaciones médicas para determinar su evolución. De esta manera, su disponibilidad para los próximos compromisos dependerá de cómo avance su recuperación.
Asimismo, Calcaterra sufrió un traumatismo en el tobillo derecho durante el encuentro ante CD Moquegua. El mediocampista ya se encuentra bajo tratamiento del área médica de Universitario, que viene realizando el seguimiento correspondiente a su situación.
Parte médico de Lisandro Alzugaray, Gianluca Lapadula y Horacio Calcaterra. Foto: Universitario
¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura?
El partido entre Universitario y Sport Huancayo se disputará este domingo 22 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), en el estadio IPD de Huancayo, por la última fecha del Torneo Clausura. El encuentro será transmitido por L1 MAX.
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