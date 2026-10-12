Diego Penny se rindió ante Roberto Mosquera por buena racha de Sporting Cristal: "Solidez"

Sporting Cristal logró un vital triunfo por 1-0 ante UTC en calidad de visita y terminó la fecha 11 como el nuevo líder del Torneo Clausura 2026. Los rimenses lograron revertir su situación en el campeonato y se ilusionan con poder pelear el título a fin de año. Tras ello, Diego Penny no dudó en destacar a uno de los artífices de este momento: Roberto Mosquera.

Diego Penny se rindió ante Roberto Mosquera por buena racha de Sporting Cristal

La escuadra bajopontina ha mostrado una notable mejoría en su rendimiento y, sobre todo, en sus resultados durante el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por ello, durante el programa ‘Después de Todo’, el exportero Diego Penny no dudó en destacar el trabajo de Roberto Mosquera al frente de la dirección técnica de Sporting Cristal.

Según indicó el referente celeste, el entrenador ha logrado darle al equipo una solidez defensiva que contrasta con lo mostrado durante el Torneo Apertura. En ese sentido, resaltó que los rimenses han concedido pocos goles en contra. Asimismo, remarcó que Mosquera conoce la identidad futbolística de la institución.

Sporting Cristal suma cuatro victorias consecutivas en el Torneo Clausura

“Cuando Cristal perdió dos partidos seguidos contra Boys y contra Sullana fue un momento muy duro. Sigo pensando que Roberto Mosquera es un técnico para Cristal. Conoce a los jugadores y la idiosincrasia del futbolista celeste. Cristal ha sumado 12 puntos en los últimos cuatro partidos, con 11 goles a favor y 2 en contra. La solidez que no tuvo en todo el Apertura la tiene ahora. Se recontra metió al campeonato”, remarcó.

Por otro lado, Penny destacó la racha positiva del conjunto celeste y su recuperación en la tabla de posiciones, luego de atravesar un momento complicado en el campeonato.

“Hoy está puntero y hay que reconocer cuando un equipo que hace cinco fechas estaba en el piso y hoy pelea por el Clausura, vamos a ver cómo se dan las fechas porque recibe a Comerciantes Unidos en el Gallardo”, concluyó el retirado guardameta.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente desafío de Sporting Cristal será ante Comerciantes Unidos el domingo 18 de octubre. Los rimenses serán locales en el Estadio Alberto Gallardo y tendrán la misión de imponer condiciones para seguir en el liderato del Torneo Clausura 2026.