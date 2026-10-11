Roberto Mosquera recordó criticas a jugadores de Sporting Cristal: "Algunos han sido maltratados"

Roberto Mosquera se pronunció tras la victoria de Sporting Cristal ante UTC, un resultado que le permitió al cuadro celeste colocarse en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. El entrenador destacó el esfuerzo colectivo de su equipo y valoró la reacción que tuvieron sus dirigidos luego de atravesar una etapa complicada por los malos resultados.

Roberto Mosquera recordó críticas a jugadores de Sporting Cristal

"Hay un mérito importante porque de tres puntos al borde del descenso estamos punteros. No es un trabajo mío solo, es de todos los que han creído en esta nueva fuerza que hemos traído desde el primer día", manifestó el estratega, resaltando el cambio que ha experimentado el equipo durante las últimas jornadas.

Asimismo, Mosquera expresó su satisfacción por el compromiso de sus futbolistas, quienes tuvieron que afrontar diversas críticas debido al rendimiento irregular que mostraron anteriormente. El técnico consideró que varios jugadores fueron cuestionados e incluso maltratados por los resultados adversos, pero destacó que el plantel logró dejar atrás ese escenario para enfocarse en sus objetivos deportivos.

"Estoy muy contento con los jugadores porque han sido algunos maltratados, pero dejamos eso atrás porque va a haber impedimentos en el camino", agregó el entrenador celeste, dejando en claro que el equipo deberá mantener la concentración y la fortaleza mental para afrontar los desafíos que se avecinan en el campeonato.

Roberto Mosquera recordó críticas a jugadores de Sporting Cristal. Foto: composición Líbero

Sporting Cristal duerme primero en el Torneo Clausura

Sporting Cristal cerró la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 como líder de la tabla de posiciones tras vencer a UTC, resultado que le permitió alcanzar la cima del campeonato. Los dirigidos por Roberto Mosquera aprovecharon esta victoria para superar a sus rivales directos y alimentar la ilusión de conquistar el segundo certamen de la temporada, aunque deberán mantener la regularidad en las próximas jornadas para sostenerse en lo más alto.