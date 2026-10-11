Maxloren Castro fue rotundo tras ser líder del Clausura con Sporting Cristal: "Hemos peleado mucho"

Maxloren Castro se pronunció sobre el buen momento de Sporting Cristal luego de la victoria ante UTC por 1-0, resultado que permitió al equipo celeste alcanzar la cima del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El atacante destacó la reacción del plantel después de una etapa complicada y dejó claro que el principal objetivo ahora será mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Maxloren Castro dio rotundo comentario tras ser líder del Torneo Clausura con Sporting Cristal

Castro reconoció que el camino no fue sencillo para los rimenses, que tuvieron que afrontar una racha negativa antes de recuperar la confianza y los buenos resultados. Sin embargo, resaltó el compromiso de sus compañeros para revertir la situación y volver a meterse en la pelea por el campeonato.



“Sí, hemos peleado mucho, como bien saben estábamos en una mala racha, pero bueno, con el esfuerzo de todo el grupo ahora estamos punteros y toca mantenerse ahí”, expresó Maxloren tras el triunfo. Con estas palabras, el delantero evidenció la importancia del trabajo colectivo para superar las dificultades.

Sporting Cristal es líder del Torneo Clausura 2026

La victoria frente a UTC le permitió a Sporting Cristal dar un paso importante en sus aspiraciones dentro del Torneo Clausura. El conjunto celeste aprovechó la oportunidad para escalar al primer puesto y ahora deberá sostener su rendimiento en las próximas jornadas si quiere consolidarse como candidato al título.

Con la confianza renovada, el equipo dirigido por Sporting Cristal buscará prolongar su buen momento y evitar que se repitan los errores que lo llevaron a atravesar una etapa irregular. Para Castro y sus compañeros, el desafío será convertir esta recuperación en una racha positiva que les permita mantenerse en la cima hasta el final del campeonato.