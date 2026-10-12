Franco Velazco dio fuerte respuesta a Miguel Rondelli: "No tiene capacidad de replantear partidos"

Universitario de Deportes enfrentó a FBC Melgar por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en donde una posible falta no fue cobrada por el árbitro y ocasionó el enojo del técnico Miguel Rondelli, quien no se guardó nada e hizo fuertes comentarios contra el club crema. Ante ello, Franco Velazco, el administrador de la escuadra merengue, dio rotunda respuesta al argentino.

Franco Velazco, administrador de Universitario, dio rotunda respuesta a Miguel Rondelli técnico de Melgar

Tras escuchar que Universitario habría resultado favorecido por la decisión del árbitro Bruno Pérez, quien no sancionó una posible falta en la segunda acción del gol de Álex Valera, Velazco respondió públicamente a Rondelli.

Video: Jax Latin Media

Para el administrador merengue, la culpa del empate 2-2 no se debe al mal árbitraje de Pérez, sino al mal planteamiento del entrenador argentino por no saber sostener una victoria hasta los 80 minutos.

“Universitario ni la prensa tienen la culpa de que Rondelli haya hecho mal los cambios y de que no haya tenido la capacidad de plantear o replantear el partido. Nosotros, con Fabián a la cabeza, tomamos las decisiones técnicas y recuperamos el partido”, afirmó.

¿Qué dijo Miguel Rondelli sobre Universitario?

“Con mis jugadores no me enojé. Qué me voy a enojar con el partido que hicieron. Mi molestia se debe hasta que cuando el partido tuvo 11 contra 11, me parece que fuimos totalmente superiores, dominamos el partido, nos impusimos en una cancha difícil, le sacamos la pelota a un rival difícil, le hicimos dos goles, lo sometimos. Cuando el partido se puso 14 contra 11, ya es más difícil jugar", aseguró.

“Yo tengo años en esto, acá no me tiene que cobrar un penal o me tienen que expulsar un jugador para favorecer a un equipo. Si me empiezas a cobrar todas las chiquitas para el otro lado”, finalizó.