Ex Defensa y Justicia comparó a la hinchada de Alianza Lima y Universitario: "Club muy grande"

Futbolista argentino, que tuvo un breve paso por la reserva de Defensa y Justicia, destacó la presencia de los aficionados blanquiazules y cremas, quienes suelen convertir los partidos en compromisos con una gran asistencia de público: estamos hablando de Germán Díaz, mediocampista de Alianza Atlético, que reconoció la magnitud de las hinchadas de Alianza Lima y Universitario de Deportes al recordar los partidos que disputó ante ambos equipos.

Exfutbolista de Defensa y Justicia comparó a la hinchada de Alianza Lima y Universitario

El volante se prepara para enfrentar a Universitario, luego de la reciente victoria del conjunto sullanense frente a Sport Boys. Para este compromiso, Alianza Atlético cambiará su habitual escenario, el estadio Campeones del 36, por el Estadio Mansiche de Trujillo, donde se espera una importante presencia de seguidores del cuadro merengue.

Sobre esta modificación de localía, Díaz dejó en claro que el objetivo del equipo no cambia y que buscarán competir de igual a igual, sin importar el escenario. "Si uno quiere lograr cosas importantes hay que esforzarse y ser protagonista en todas las canchas", manifestó en el programa 'Entre Bolas'.

Germán Díaz, exfutbolista de Defensa y Justicia y actual jugador de Alianza Atlético, comparó a la hinchada de Alianza Lima y Universitario

El argentino también anticipó el ambiente que encontrarán frente a la ‘U’ y lo comparó con lo vivido anteriormente ante Alianza Lima. “Va a ser especial porque por ahí vamos a ser más visitantes que locales; obviamente la 'U' es un club muy grande que tiene mucha gente, al igual que cuando jugamos contra Alianza que había muchísima gente de ellos. Pero nosotros buscamos ser protagonistas en todas las canchas: sea de local, en la altura o donde sea, y eso es lo que vamos a proponer”, explicó.

¿Cómo le fue a Germán Díaz en Defensa y Justicia?

Cabe recordar que Germán Díaz integró la reserva de Defensa y Justicia durante aproximadamente siete meses en 2018, antes de regresar a Berazategui. Ahora, el mediocampista afrontará un nuevo desafío con Alianza Atlético, que intentará sumar ante Universitario pese a la presión que pueda ejercer la numerosa hinchada crema en Trujillo.