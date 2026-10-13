DT de Alianza Atlético rotundo por jugar ante Universitario en Trujillo: "La localía es innegociable"

Universitario de Deportes se alista para hacerle frente a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Si bien el ‘Vendaval’ ejercerá la localía, el compromiso está programado para disputarse en el Estadio Mansiche de Trujillo, una decisión que generó el malestar del técnico Federico Urciuoli, quien no dudó en expresar su postura al respecto.

DT de Alianza Atlético rotundo por jugar ante Universitario en Trujillo

Durante una entrevista con el programa ‘PBO Campeonísimo’, le consultaron al técnico de Alianza Atlético sobre su postura ante el cambio de localía para enfrentar a Universitario, ya que el equipo no podrá disputar el encuentro en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

Si bien Federico Urciuoli reconoció que ambos equipos jugarán en la misma cancha, expresó su incomodidad por tener que desplazarse hasta Trujillo, debido a que lo obliga a modificar la preparación del partido y, sobre todo, les impide contar con el apoyo de sus hinchas previo y durante el encuentro.

Alianza Atlético se metió en los primeros puestos del Torneo Clausura.

“La cancha es la misma para los dos equipos, pero la localidad es innegociable. Jugar de local es no moverse, es no viajar, es tener a tu familia cerca, es concentrar a cinco minutos de tu casa, es aprovechar tener a tu gente. Por algo todos los equipos cuando juegan de local tienen un plus; nosotros también lo tenemos, pero toca adaptarnos y hacerlo de la mejor manera”, sostuvo.

Del mismo modo, el técnico del ‘Vendaval’ expresó su preocupación por el estado del campo del Estadio Mansiche, pues considera que el césped no estaría en las condiciones adecuadas para el desarrollo del encuentro.

"Por lo que averigüé, no está en buenas condiciones. No lo pisamos desde hace cuatro meses y no estaba bien. Creo que hubo un evento multitudinario hace poco ahí que no permite que el césped esté bien", mencionó.

Alianza Atlético llega en racha para enfrentar a Universitario

Alianza Atlético ha logrado mostrar un impresionante juego colectivo en sus últimos partidos y se han posicionado en el tercer lugar del Torneo Clausura 2026. El 'Vendaval' es uno de los candidatos al título del campeonato y llega motivado tras vencer tres veces consecutivas a Sport Boys. Durante el segundo tramo de la temporada, han conseguido siete victorias, un empate y solo tres derrotas.