Torneo Clausura 2026 de la Liga 1: esta es la programación de la fecha 12

La fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 promete dar de qué hablar con emocionantes encuentros que definirán el rumbo de las aspiraciones de muchos equipos, sobre todo de aquellos que se encuentran peleando en la parte más alta de la tabla de posiciones. La jornada 11 cerró con Sporting Cristal durmiendo como puntero tras ganarle a UTC, un resultado que ha motivado a los dirigidos por Roberto Mosquera. Mientras tanto, Deportivo Garcilaso no pudo contra Sport Huancayo en condición de local y dejó escapar algunos puntos. Por su parte, Universitario logró un agónico empate ante Melgar, complicándose en la pelea. Asimismo, Alianza Lima consiguió una importante victoria ante Cusco, en su visita a la ciudad imperial.

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 16 de octubre

13:00 | Sport Huancayo vs. Cusco FC | IPD Huancayo

15:30 | Los Chankas vs. ADT | Estadio Los Chankas

Sábado 17 de octubre

11:00 | Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos | Estadio Alberto Gallardo

15:00 | Juan Pablo II vs. Sport Boys | Estadio Municipal de la Juventud

18:00 | FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental UNSA

20:30 | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 18 de octubre

13:00 | FC Cajamarca vs. CD Moquegua | Estadio Héroes de San Ramón

15:30 | Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio IPD de Sullana

18:30 | Cienciano vs. UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026?

Todos los partidos se transmitirán a través de L1 MAX, señal disponible en diversas operadoras de televisión, como Movistar, DSports, Best Cable y Claro TV. Asimismo, los encuentros podrán verse por internet mediante las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz y Claro Video, siempre que se cuente con una suscripción o un plan que incluya el servicio.

¿Cómo se define el campeón de la Liga 1?

Las semifinales de los playoffs contarán con la participación de los campeones del Torneo Apertura y Clausura, además de los dos equipos mejor ubicados en la tabla acumulada. Sin embargo, si alguno de los ganadores de los torneos cortos termina entre los dos primeros de la clasificación anual, clasificará directamente a la final.

En caso de que Alianza Lima también conquiste el Torneo Clausura, se consagrará automáticamente campeón nacional. En ese escenario, los equipos que finalicen entre el segundo y cuarto puesto de la tabla acumulada disputarán los playoffs para definir al representante de Perú 2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. El club mejor ubicado en la clasificación anual avanzará directamente a la final, mientras que los otros dos deberán enfrentarse en las semifinales.