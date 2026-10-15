Eryc Castillo le diría adiós a Alianza Lima para irse a una importante liga: “Muy avanzado”

Alianza Lima se prepara para su siguiente encuentro contra Atlético Grau por el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, el elenco íntimo también viene planificando lo que será su plantel de cara a la próxima temporada. En ese contexto, se conoció una noticia que ha preocupado a muchos hinchas blanquiazules: se trata de Eryc Castillo que ha recibido una oferta desde México y estaría próximo a dejar La Victoria.

Eryc Castillo le diría adiós a Alianza Lima a final de temporada

De acuerdo con información de Juan Pablo Torres, productor de Exitosa Deportes, dio a conocer que la culebra tiene todo listo para que al final de la temporada dé el batacazo en el mercado mexicano.

“Bueno, se había comentado que tenía una oferta en México y lo que me dicen es que eso se va a dar. Castillo dejará Alianza Lima a fin de año. Es lo que me contaron: Castillo dejará Alianza Lima a fin de año. Ayer me lo firmaba hace un par de días. Ahora me dijeron que lo de Castillo con México está muy avanzado y que se va a dar”, dieron a conocer durante la emisión del programa.

Eryc Castillo dejará Alianza Lima a fin de año

¿Hasta cuándo es el contrato de Eryc Castillo?

Eryc Castillo mantiene contrato con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de 2028. No obstante, el interés de un equipo mexicano podría modificar su futuro en el club íntimo. En caso de concretarse su salida, la institución blanquiazul recibiría una compensación económica por el traspaso del atacante ecuatoriano.

Alianza Lima vs Atlético Grau: fecha, hora y canal

Alianza Lima se enfrentará a Atlético Grau este sábado 17 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará desde las 8.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva y contará con transmisión de L1 MAX y L1 Play.