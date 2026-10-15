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Alianza busca remecer el mercado fichando a jugador valorizado en casi medio millón: "Despertó el interés"

Nuevos futbolistas empiezan a sonar como posibles refuerzos de Alianza Lima de cara a la próxima temporada.

Antonio Vidal
Alianza Lima busca remecer el mercado fichando a jugador valorizado en casi medio millón
Alianza Lima busca remecer el mercado fichando a jugador valorizado en casi medio millón | Composición Líbero/Alianza Lima
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Falta poco para que termine el Torneo Clausura y los nombres de posibles refuerzos ya empiezan a sonar en varios equipos de la Liga 1. Alianza Lima no es ajeno a esta situación. Sin embargo, se conoció que uno de los futbolistas que interesaría al elenco blanquiazul para la próxima temporada dará de qué hablar: estamos hablando de Mauricio Arrasco, canterano de los íntimos.

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Alianza busca remecer el mercado fichando Mauricio Arrasco

De acuerdo con el programa PBO Campeonísimo, la institución blanquiazul ya evaluó su rendimiento y habría iniciado los primeros contactos para conocer su situación contractual. Si bien todavía no hay una oferta formal, el interés estaría presente y la directiva continúa siguiendo de cerca su desempeño en las últimas jornadas del Torneo Clausura.

“El gran presente futbolístico de Mauricio Arrasco (22 años, FC Cajamarca) despertó el interés de Alianza Lima, club donde se formó. Además, otros equipos ya le han puesto la mira”, así lo dio a conocer el periodista de este medio, Tadakoro, a través de X.

Cabe señalar que el mediocentro ofensivo milita actualmente en FC Cajamarca, donde se ha convertido en una de las piezas importantes del equipo. Arrasco llegó al conjunto cajamarquino tras una etapa discreta en Alianza, club en el que, pese a sus condiciones, no logró consolidarse y del que se marchó como agente libre.

Mauricio Arrasco es canterano de Alianza Lima

Mauricio Arrasco es canterano de Alianza Lima

Trayectoria de Mauricio Arrasco

  • FC Cajamarca
  • Alianza Lima
  • Alianza UDH
  • Alianza Lima II
  • Alianza Lima Sub-20
  • Alianza Lima Juvenil

Valor de Mauricio Arrasco

Mauricio Arrasco, actual jugador de FC Cajamarca, cuenta con un valor de mercado de 300 mil euros, de acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, realizada el 5 de junio de 2026.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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