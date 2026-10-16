Alianza Lima se prepara para recibir a Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva, en un partidazo por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Para este encuentro, los íntimos llegan motivados tras vencer a Cusco FC como visitantes, por lo que ahora buscarán repetir la victoria en casa y celebrar ante su gente. Para ello, Pablo Guede saldría al terreno de juego con una de sus nuevas figuras en el esquema: Kevin Quevedo, quien, tras una larga ausencia, ha vuelto a sumar minutos con el cuadro blanquiazul.

Por su parte, Atlético Grau, que se encuentra dos puestos por debajo de Alianza Lima, afrontará el encuentro con una importante baja en el esquema de Gerardo Ameli. Se trata de Raúl Ruidíaz, quien continúa fuera de las canchas por precaución debido a unas molestias en la zona lumbar.

Alineaciones Alianza Lima vs Atlético Grau

Pablo Guede alista un once competitivo para el partido de Alianza Lima ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. El posible equipo titular estaría conformado por Alejandro Duarte en el arco; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Marco Huamán en defensa; Gaspar Gentile, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor y Jairo Vélez en el mediocampo; mientras que Eryc Castillo y Kevin Quevedo serían los encargados de liderar el ataque blanquiazul en busca de una nueva victoria en Matute.

Por su parte, Gerardo Ameli alista un esquema competitivo para enfrentar a los íntimos, con Patricio Álvarez en el arco; Rodrigo Tapia, Ignacio Tapia y José Ataupillco en defensa; Christian Vásquez, Freddy Oncoy, Rafael Guarderas y Gabriel Alfaro en el mediocampo; mientras que Yamir Ruidíaz, Aldair Vásquez y Adrián Fernández liderarían el ataque de Grau.

Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentan en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau?

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se disputará el sábado 17 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana), por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau?

El duelo entre Alianza Lima y Atlético Grau se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO por L1 MAX. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Diario Líbero.