Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan este sábado 17 de octubre, desde el Estadio Alejandro Villanueva, en un partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: horario del partido por el Torneo Clausura 2026

Si te gusta ver los encuentros de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el partido de Alianza Lima vs. Atlético Grau, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

México y Centroamérica: 7:30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9:30 p. m.

Estados Unidos: 9:30 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 7:30 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Si quieres seguir EN VIVO ONLINE el partido de Alianza Lima vs. Atlético Grau, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que ver L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026 de Liga 1

Será la segunda vez en esta Liga 1 2026 en la que los clubes Alianza Lima y Atlético Grau se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura, solo hay dos puntos de diferencia entre ambos equipos, pero los 'Íntimos' tienen la primera opción de llegar al primer lugar si es que consiguen una victoria y sus rivales al título tropiezan.

Alianza Lima, con 19 puntos, se metió a la pelea por el título del Torneo Clausura 2026 tras ganar de visita a Cusco FC en la jornada anterior, por lo que no está lejos de salir campeón nacional de forma directa. Por su parte, Atlético Grau solo tiene en mente tratar de conseguir un cupo para la Copa Sudamericana del próximo año y, además, cobrarse la revancha de la derrota que sufrió con el equipo de Pablo Guede en el Apertura.