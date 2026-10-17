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¿El gol del Clausura? Jairo Vélez se llevó a todos y marcó el 3-1 de Alianza Lima a Atlético Grau
A los 82 minutos del segundo tiempo, Jairo Vélez se llevó a todos para anotar el 3-1 de Alianza Lima contra Atlético Grau por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima se imponía por 2-1 a Atlético Grau en la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026; no obstante, en los instantes finales del segundo tiempo, Jairo Vélez apareció para sentenciar el 3-1 a favor del conjunto blanquiazul desde el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, La Victoria.
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Jairo Vélez marcó el 3-1 de Alianza Lima a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026
A los 82’ minutos del segundo tiempo, Vélez se llevó a dos jugadores de Atlético Grau para luego rematar al arco de Patricio Álvarez para marcar el 3-1 de Alianza.
Con su anotación, el ecuatoriano nacionalizado peruano festejó junto a sus compañeros, mientras la afición celebró con euforia el tanto que brindaba tranquilidad al equipo blanquiazul.
Video: L1MAX
Jairo Vélez marcó su segundo tanto en el Torneo Clausura en 12 partidos disputados y el quinto de su trayectoria en la Liga 1 2026. Antes, el delantero ya había conseguido anotarle a Alianza Atlético en el segundo certamen del año.
Alianza Lima ganó 3-1 a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima, con goles de Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Vélez, logró vencer por tres-uno a Atlético Grau por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria.
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