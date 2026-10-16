Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO por Torneo Clausura: pronósticos, horarios y dónde ver

Alianza Lima se enfrenta a Atlético Grau este sábado 17 de octubre, a partir de las 20.30 hora local, en el estadio Alejandro Villanueva, en duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este duelo será transmitido por L1 MAX y también puedes seguir el minuto a minuto de Libero.pe.

Alianza Lima vs Atlético Grau: previa del partido

El cuadro blanquiazul viene de imponerse a Cusco FC en la ciudad imperial y suma dos triunfos consecutivos. Esta pequeña racha le ha permitido volver a la pugna por el título del Clausura y la posibilidad de ser campeón del Clausura.

Pablo Guede no podrá contar con Paolo Guerrero, quien se viene recuperando de un desgarro. Además, se especuló que Esteban Pávez, que tampoco jugó en Cusco, también iba a ser baja.

Por su parte, en el Patrimonio de Piura tiene hasta tres ausentes: Raúl Ruidíaz, Pablo Lavandeira y Mauro Da Luz. Los Albos quieren volver a ganarle a los íntimos luego de tres partidos.

Alianza Lima se enfrenta a Atlético Grau por Liga 1

Alianza Lima vs Atlético Grau: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 20:30 horas

Bolivia y Venezuela: 21:30 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:30 horas

México y Honduras: 19:30 horas

Estados Unidos: 21:30 horas (Miami y Nueva York) y 18:30 horas (Los Ángeles)

España: 03:30 horas (del día siguiente)

Alianza Lima vs Atlético Grau: dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau será transmitido por el canal L1 MAX, disponible en diferentes operadores como Movistar, DSPORTS, Claro, Best Cable, entre otros. Además, puedes verlo por L1 Play, Movistar TV App, DGO, Claro Video, TV 360 y Fanatiz, todos con pago por suscripción.

Alianza Lima vs Atlético Grau: en qué canal ver

Repasa los canales de transmisión que debes sintonizar para acceder a L1 MAX, de acuerdo a tu operador de televisión por cable, y disfrutar el partido amistoso de Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Alianza Lima vs Atlético Grau: últimos enfrentamientos

Atlético Grau 0-1 Alianza Lima | Apertura 2026

Alianza Lima 2-1 Atlético Grau | Clausura 2025

Atlético Grau 1-1 Alianza Lima | Apertura 2025

Atlético Grau 1-0 Alianza Lima | Clausura 2024

Alianza Lima 2-0 Atlético Grau | Apertura 2024

Alianza Lima vs Atlético Grau: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima parte como favorito para imponerse a Atlético Grau, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, las cuotas.

Casas Alianza Lima Empate Atlético Grau Te Apuesto 1.36 4.59 8.48 Apuesta Total 1.37 4.74 8.20 Betsson 1.34 4.75 9.20 Caliente 1.37 4.60 8.00 Betano 1.38 5.10 9.75

Alianza Lima vs Atlético Grau: estadio

Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute

Alianza Lima juega ante Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, y que tiene capacidad para 33,938 espectadores.

Alianza Lima vs Atlético Grau: entradas

Las localidades se pueden obtener solamente de forma virtual a través de Joinnus.com. Conoce a continuación los precios y las tribunas disponibles.