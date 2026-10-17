Hinchas de Alianza Lima se emocionan con tremenda construcción: "Gran iniciativa"

Alianza Lima tiene en tensión a toda su hinchada debido a que todavía no ha asegurado el título de la Liga 1 2026, ya que para ello debe llevarse el Torneo Clausura. En medio de ello, el club sorprendió a toda su afición con una tremenda noticia: el inicio de una esperada construcción.

La comunidad blanquiazul continúa sumando iniciativas para rendir homenaje a las grandes figuras que marcaron su historia. Esta vez, los socios del club victoriano impulsan la realización de un mural dedicado a César Cueto, más conocido como el 'Poeta de la Zurda'.

Así lo informó el periodista Gerson Cuba a través de sus redes sociales. "Avanza de a pocos lo que se había mencionado el mural de César Cueto en la Unidad Vecindal de Matute. Gran iniciativa de los Socios de Alianza Lima", indicó el mencionado comunicador.

El mural de César Cueto en construcción. Foto: Gerson Cuba.

Como sabemos, César Cueto es una de las principales leyendas que tiene Alianza Lima y la selección peruana, siendo considerado como uno de los jugadores más importantes no solo del Perú, sino de toda Latinoamérica. Por ello, merece un digno reconocimiento por parte de la hinchada que tantas veces se deleitó con sus jugadas.

Trayectoria de César Cueto

Estos han sido sus clubes: