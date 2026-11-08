0
Diego Haro protagonizó insólito momento en la Copa Perú al finalizar el primer tiempo antes de tiempo
El árbitro volvió a ser el centro de atención tras finalizar el primer tiempo del partido entre Domingo Dianderas y Bella Esperanza, faltando 2 minutos para después reanudarlo.
Diego Haro protagonizó insólito momento en la Copa Perú al finalizar el primer tiempo antes de tiempo | Difusión
COMPARTIRSiguenos en Google News
Prefiero a Libero en Google
El árbitro volvió a ser el centro de atención tras finalizar el primer tiempo del partido entre Domingo Dianderas y Bella Esperanza, faltando 2 minutos para después reanudarlo.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
Comprar
PRECIOS/ 54.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
Comprar
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
Comprar
PRECIOS/ 21.90