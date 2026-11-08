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Diego Haro protagonizó insólito momento en la Copa Perú al finalizar el primer tiempo antes de tiempo

El árbitro volvió a ser el centro de atención tras finalizar el primer tiempo del partido entre Domingo Dianderas y Bella Esperanza, faltando 2 minutos para después reanudarlo.

Antonio Vidal
Diego Haro protagonizó insólito momento en la Copa Perú al finalizar el primer tiempo antes de tiempo
Diego Haro protagonizó insólito momento en la Copa Perú al finalizar el primer tiempo antes de tiempo | Difusión
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El árbitro volvió a ser el centro de atención tras finalizar el primer tiempo del partido entre Domingo Dianderas y Bella Esperanza, faltando 2 minutos para después reanudarlo.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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