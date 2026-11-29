Alianza Lima espera atento en la final de la Liga 1 2026 y pronto conocerá si deberá enfrentarse a Universitario de Deportes o Sport Huancayo. En medio de ello, los blanquiazules se llevaron una fuerte noticia respecto a su plantel principal y cómo se viene desarrollando en los últimos días.

Como sabemos, el elenco de Matute tiene unos días más para planificar todo lo que serán los playoffs debido a que clasificó directamente a la última instancia gracias a que quedó como líder del Acumulado. Por ello, mientras la 'U' se prepara para jugar en el IPD de Huancayo, los blanquiazules entrenan al máximo.

El encargado de mencionar su ardua labor fue el periodista Gerson Cuba, quien mediante sus redes sociales dio a conocer la importante noticia. " Alianza Lima culminó su semana de entrenamientos. Mañana tendrán el día libre y retomarán las actividades a inicios de semana ", indicó el mencionado comunicador.

De esta manera, Alianza Lima terminó con los trabajos semanales pensando en las finales de la Liga 1 2026 y le dio descanso a todos sus futbolistas, quienes volverán al calentamiento este lunes a primera hora.

Alianza Lima quiere el título nacional.

¿Cuándo son las finales de la Liga 1 2026?

La FPF confirmó las fechas. Las finales de la Liga 1 están programadas para el martes 8 y el domingo 13 de diciembre de 2026, con Alianza Lima ya clasificado a la definición y esperando al ganador de la semifinal entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, que jugarán el 29 de noviembre y el viernes 4 de diciembre.