Universitario está a pocas horas de enfrentar a Sport Huancayo por las semifinales de la Liga 1 2026, con el objetivo de sacar un resultado positivo en la ida que le permita asegurar la llave en casa y disputar la gran final con Alianza Lima. En paralelo, la directiva ya empezó la búsqueda de fichajes para el 2027 y uno de los nombres que interesan en tienda crema es el de Rodrigo Ureña.

El volante chileno, hoy en Millonarios, interesa al cuadro crema para reforzar su mediocampo; no obstante, su fichaje podría frustrarse luego que en las últimas horas se conociera que el jugador también es pretendido por un club campeón de la Copa Sudamericana.

Universitario puede perder fichaje de Rodrigo Ureña tras interés de club campeón de Copa Sudamericana

Según información de 'Mr. Offsider', cuenta de X, dedicado a la cobertura de información sobre el fútbol ecuatoriano, LDU de Quito, campeón de Copa Sudamericana en 2009 y 2023, se metió a la disputa por la contratación de Rodrigo Ureña y podría frustrar el regreso del chileno a la Liga 1.

“ Rodrigo Ureña, volante chileno de 33 años que milita en Millonarios de Colombia, aparece en la órbita de Liga Deportiva Universitaria para el próximo mercado. Universitario de Perú también está interesado en sus servicios ”, publicó.

Rodrio Ureña interesa a LDU de Quito

Por ahora, el futuro de Rodrigo Ureña todavía está por definirse y Universitario mantiene sus opciones de incorporarlo para la próxima temporada. Sin embargo, el interés de LDU de Quito suma un nuevo competidor en la carrera por sus servicios, por lo que las próximas semanas serán claves para conocer dónde continuará su carrera el mediocampista chileno.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rodrigo Ureña con Millonarios?

Vale precisar que Rodrigo Ureña tiene contrato vigente con Millonarios hasta diciembre de 2027 y cuenta con una cláusula que supera los 600 mil dólares, por lo que su posible regreso a Universitario será una gestión muy complicada desde el aspecto económico.