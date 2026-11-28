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Chankas firmó contrato con exfutbolista de Sporting Cristal para la Liga 1 2027
Los Chankas firmaron contrato con un exfutbolista de Sporting Cristal pensando en lo que será la Liga 1 2027. Te contamos quién es.
La temporada va llegando a su final en el fútbol peruano y únicamente restan los playoffs de la Liga 1 2026, con Alianza Lima esperando a conocer su rival, que saldrá entre Universitario y Sport Huancayo. Por ello, con el año culminando, los demás equipos han comenzado a reforzarse de cara a la próxima campaña y uno de ellos es Los Chankas, que firmaron contrato con un sensacional futbolista nacional.
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El cuadro de ‘Los Guerreros’ llegaron a un acuerdo con un elemento con pasado en Sporting Cristal y generó gran emoción entre sus hinchas. Así lo informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León a través de su cuenta oficial de ‘X’, plataforma antes conocida como Twitter. De acuerdo a su publicación, David Gonzáles jugará todo el 2027 en Andahuaylas.
"El defensor nacional David Gonzáles renovó con Los Chankas", indicó el mencionado comunicador deportivo en sus redes sociales. De esta forma, el elenco dirigido por Juan Carlos Bazalar ha comenzado a reforzarse pensando en la próxima temporada, con la Liga 1 en juego. Recordemos que este año quedó décimo y no clasificó a ningún torneo internacional.
David Gonzáles en Los Chankas.
Vale precisar que David Gonzáles salió de Sporting Cristal en el 2018 y su pase le siguió perteneciendo al club hasta el 2020, por lo que algunos hinchas lo recuerdan con camiseta celeste. Lo cierto es que ahora se debe a Los Chankas de Andahuaylas, donde se encuentra desde 2022. Aunque vale precisar que fue prestado un año a Deportivo Llacuabamba.
Trayectoria de David Gonzáles
Estos han sido sus clubes:
- Sporting Cristal
- Comerciantes Unidos
- Alianza Atlético
- Los Chankas
- Deportivo Llacuabamba
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