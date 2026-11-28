La temporada va llegando a su final en el fútbol peruano y únicamente restan los playoffs de la Liga 1 2026, con Alianza Lima esperando a conocer su rival, que saldrá entre Universitario y Sport Huancayo. Por ello, con el año culminando, los demás equipos han comenzado a reforzarse de cara a la próxima campaña y uno de ellos es Los Chankas, que firmaron contrato con un sensacional futbolista nacional.

El cuadro de ‘Los Guerreros’ llegaron a un acuerdo con un elemento con pasado en Sporting Cristal y generó gran emoción entre sus hinchas. Así lo informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León a través de su cuenta oficial de ‘X’, plataforma antes conocida como Twitter. De acuerdo a su publicación, David Gonzáles jugará todo el 2027 en Andahuaylas.

" El defensor nacional David Gonzáles renovó con Los Chankas ", indicó el mencionado comunicador deportivo en sus redes sociales. De esta forma, el elenco dirigido por Juan Carlos Bazalar ha comenzado a reforzarse pensando en la próxima temporada, con la Liga 1 en juego. Recordemos que este año quedó décimo y no clasificó a ningún torneo internacional.

David Gonzáles en Los Chankas.

Vale precisar que David Gonzáles salió de Sporting Cristal en el 2018 y su pase le siguió perteneciendo al club hasta el 2020, por lo que algunos hinchas lo recuerdan con camiseta celeste. Lo cierto es que ahora se debe a Los Chankas de Andahuaylas, donde se encuentra desde 2022. Aunque vale precisar que fue prestado un año a Deportivo Llacuabamba.

Trayectoria de David Gonzáles

Estos han sido sus clubes: