Domingo Dianderas, club de Copa Perú, remece el mercado y firmó a campeón con Sporting Cristal: "Bienvenido"

Domingo Dianderas, uno de los equipos más mediáticos de la Copa Perú 2026, continuará su camino hacia el título participando en los dieciseisavos de final del Fútbol Macho, en busca de conseguir el ansiado ascenso a la Liga 2 el próximo año. Conscientes de que los siguientes partidos serán de alta exigencia, el club de Ica busca reforzar su plantel y en las últimas horas remeció el mercado al confirmar el fichaje de un exjugador de Sporting Cristal.

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Domingo Dianderas, equipo de Copa Perú, remece el mercado y ficha a campeón con Sporting Cristal

A través de sus redes sociales, el equipo del conocido humorista Jorge Luna anunció la contratación de Johan Madrid, campeón con el cuadro cervecero en las temporadas 2016, 2018 y 2020. El defensor llega de disputar la Liga 2 con la Universidad César Vallejo (UCV) y buscará aportar toda su experiencia para cumplir con el objetivo de conquistar la Copa Perú.

"¡Bienvenido al campeón de Ica! Johan Madrid, ex Sporting Cristal y procedente de UCV (Liga 2), con amplia experiencia en Primera División y Copa Libertadores, llega para defender nuestros colores en la fase final de la Etapa Nacional. ¡Aguante, Domingo Dianderas!", publicó el club en su cuenta de Facebook.

Johan Madrid, ex Sporting Cristal, es nuevo jugador de Domingo Dianderas

Con la incorporación de Johan Madrid, Domingo Dianderas apuesta por la experiencia para afrontar la recta decisiva de la Copa Perú 2026. El cuadro iqueño buscará aprovechar el recorrido del exdefensor de Sporting Cristal para avanzar en los dieciseisavos de final y acercarse al gran objetivo de conseguir el ascenso a la Liga 2.

Hora, fecha y rival de Domingo Dianderas por dieciseisavos de final de la Copa Perú

Recordemos que Domingo Dianderas disputará los dieciseisavos de final de la Copa Perú 2026 ante Atlético Torino. El partido de ida está programado para este domingo 25 de octubre a la 1.30 p. m. en el Estadio Campeonísimo de Talara.