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Dieciseisavos de final de Copa Perú Etapa Nacional 2026: fecha y horarios de los partidos de ida
La Copa Perú Etapa Nacional 2026 entra en una fase decisiva con los partidos de ida de los dieciseisavos de final. Conoce las fechas y horarios de cada encuentro.
La Copa Perú Etapa Nacional 2026 continúa su camino hacia el título con los emocionantes duelos de los dieciseisavos de final. Los equipos clasificados buscarán dar el primer golpe en los partidos de ida para tomar ventaja en sus respectivas llaves y acercarse a la siguiente ronda del tradicional certamen. Revisa la programación completa, con las fechas y los horarios de cada encuentro, y sigue de cerca el camino de los clubes que sueñan con alcanzar el ascenso.
PUEDES VER: Atlético Torino vs Domingo Dianderas por dieciseisavos de Copa Perú Etapa Nacional 2026: fecha, día y hora
Programación dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: partidos de ida
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
- Heraldos Negros vs CSD Bancos - 12.30 p. m. | Estadio IPD Huancavelica
- Defensor Patibamba vs Unión Minas Pamputa - 1.00 p. m. | Estadio Las Américas (San Juan Bautista)
- Virgen de las Nieves vs Vinicunca FC - 1.00 p. m. | Estadio La Tomilla
- Sport Machete vs CCD Cachorro - 3.30 p. m. | Estadio IPD Huancavelica
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
- Atlético Evza vs Deportivo El Inca - 12.00 m. | Estadio Municipal de Cushipampa
- Atlético Torino vs Domingo Dianderas - 1.30 p. m. | Estadio Campeonísimo de Talara
- AD El Combe vs Bella Esperanza - 2.00 p. m. | Estadio Héroes de San Ramón
- Cruz de Chalpón vs Virgen de la Natividad - 2.00 p. m. | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán
- Por La Santa FC vs Sociedad Tiro 28 - 3.00 p. m. | Estadio Las Américas (San Juan Bautista)
- Shanao FC vs Leones de Anccaca - 3.00 p. m. | Estadio Municipal Eladio Tapullima
- CEFUT Juliaca vs Atlético Nacional de Iquitos - 3.00 p. m. | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
- Sport Huaja vs ADEVIL FC - 3.30 p. m. | Estadio Municipal Eladio Tapullima
- Alianza Arenal vs ADA Cajabamba - 3.30 p. m. | Estadio Municipal de Moro
- Arsenal Lawn Tennis vs Juventud Palmeiras - 5.00 p. m. | Estadio Municipal de Chorrillos
- Bad Boys vs CESA Huancayo - 6.00 p. m. | Estadio Teobaldo Pinillos Oleachea
- Sport Áncash vs Viagoga FC - 8.00 p. m. | Estadio Rosas Pampa
Domingo Dianderas es uno de los protagonistas de la Copa Perú Etapa Nacional 2026.
¿Cuántos equipos ascienden de la Copa Perú 2026?
La Copa Perú 2026 otorgará un ascenso directo a la Liga 2 y otro a la Liga 3 para la temporada 2027. Según el reglamento oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el campeón de la Etapa Nacional subirá a la Liga 2, mientras que el subcampeón jugará en la Liga 3.
¡Vamos al Circo!
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