Dieciseisavos de final de Copa Perú Etapa Nacional 2026: fecha y horarios de los partidos de ida

La Copa Perú Etapa Nacional 2026 continúa su camino hacia el título con los emocionantes duelos de los dieciseisavos de final. Los equipos clasificados buscarán dar el primer golpe en los partidos de ida para tomar ventaja en sus respectivas llaves y acercarse a la siguiente ronda del tradicional certamen. Revisa la programación completa, con las fechas y los horarios de cada encuentro, y sigue de cerca el camino de los clubes que sueñan con alcanzar el ascenso.

Programación dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: partidos de ida

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

Heraldos Negros vs CSD Bancos - 12.30 p. m. | Estadio IPD Huancavelica

Defensor Patibamba vs Unión Minas Pamputa - 1.00 p. m. | Estadio Las Américas (San Juan Bautista)

Virgen de las Nieves vs Vinicunca FC - 1.00 p. m. | Estadio La Tomilla

Sport Machete vs CCD Cachorro - 3.30 p. m. | Estadio IPD Huancavelica

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Atlético Evza vs Deportivo El Inca - 12.00 m. | Estadio Municipal de Cushipampa

Atlético Torino vs Domingo Dianderas - 1.30 p. m. | Estadio Campeonísimo de Talara

AD El Combe vs Bella Esperanza - 2.00 p. m. | Estadio Héroes de San Ramón

Cruz de Chalpón vs Virgen de la Natividad - 2.00 p. m. | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán

Por La Santa FC vs Sociedad Tiro 28 - 3.00 p. m. | Estadio Las Américas (San Juan Bautista)

Shanao FC vs Leones de Anccaca - 3.00 p. m. | Estadio Municipal Eladio Tapullima

CEFUT Juliaca vs Atlético Nacional de Iquitos - 3.00 p. m. | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Sport Huaja vs ADEVIL FC - 3.30 p. m. | Estadio Municipal Eladio Tapullima

Alianza Arenal vs ADA Cajabamba - 3.30 p. m. | Estadio Municipal de Moro

Arsenal Lawn Tennis vs Juventud Palmeiras - 5.00 p. m. | Estadio Municipal de Chorrillos

Bad Boys vs CESA Huancayo - 6.00 p. m. | Estadio Teobaldo Pinillos Oleachea

Sport Áncash vs Viagoga FC - 8.00 p. m. | Estadio Rosas Pampa

Domingo Dianderas es uno de los protagonistas de la Copa Perú Etapa Nacional 2026.

¿Cuántos equipos ascienden de la Copa Perú 2026?

La Copa Perú 2026 otorgará un ascenso directo a la Liga 2 y otro a la Liga 3 para la temporada 2027. Según el reglamento oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el campeón de la Etapa Nacional subirá a la Liga 2, mientras que el subcampeón jugará en la Liga 3.