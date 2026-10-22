0

Dieciseisavos de final de Copa Perú Etapa Nacional 2026: fecha y horarios de los partidos de ida

La Copa Perú Etapa Nacional 2026 entra en una fase decisiva con los partidos de ida de los dieciseisavos de final. Conoce las fechas y horarios de cada encuentro.

Diego Medina
La Copa Perú 2026 ingreso a su instancia de dieciseisavos de final.
La Copa Perú 2026 ingreso a su instancia de dieciseisavos de final. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

La Copa Perú Etapa Nacional 2026 continúa su camino hacia el título con los emocionantes duelos de los dieciseisavos de final. Los equipos clasificados buscarán dar el primer golpe en los partidos de ida para tomar ventaja en sus respectivas llaves y acercarse a la siguiente ronda del tradicional certamen. Revisa la programación completa, con las fechas y los horarios de cada encuentro, y sigue de cerca el camino de los clubes que sueñan con alcanzar el ascenso.

Atlético Torino y Domingo Dianderas se verán cara a cara por los dieciseisavos de final de la Copa Perú 2026.

PUEDES VER: Atlético Torino vs Domingo Dianderas por dieciseisavos de Copa Perú Etapa Nacional 2026: fecha, día y hora

Programación dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: partidos de ida

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

  • Heraldos Negros vs CSD Bancos - 12.30 p. m. | Estadio IPD Huancavelica
  • Defensor Patibamba vs Unión Minas Pamputa - 1.00 p. m. | Estadio Las Américas (San Juan Bautista)
  • Virgen de las Nieves vs Vinicunca FC - 1.00 p. m. | Estadio La Tomilla
  • Sport Machete vs CCD Cachorro - 3.30 p. m. | Estadio IPD Huancavelica

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

  • Atlético Evza vs Deportivo El Inca - 12.00 m. | Estadio Municipal de Cushipampa
  • Atlético Torino vs Domingo Dianderas - 1.30 p. m. | Estadio Campeonísimo de Talara
  • AD El Combe vs Bella Esperanza - 2.00 p. m. | Estadio Héroes de San Ramón
  • Cruz de Chalpón vs Virgen de la Natividad - 2.00 p. m. | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán
  • Por La Santa FC vs Sociedad Tiro 28 - 3.00 p. m. | Estadio Las Américas (San Juan Bautista)
  • Shanao FC vs Leones de Anccaca - 3.00 p. m. | Estadio Municipal Eladio Tapullima
  • CEFUT Juliaca vs Atlético Nacional de Iquitos - 3.00 p. m. | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
  • Sport Huaja vs ADEVIL FC - 3.30 p. m. | Estadio Municipal Eladio Tapullima
  • Alianza Arenal vs ADA Cajabamba - 3.30 p. m. | Estadio Municipal de Moro
  • Arsenal Lawn Tennis vs Juventud Palmeiras - 5.00 p. m. | Estadio Municipal de Chorrillos
  • Bad Boys vs CESA Huancayo - 6.00 p. m. | Estadio Teobaldo Pinillos Oleachea
  • Sport Áncash vs Viagoga FC - 8.00 p. m. | Estadio Rosas Pampa
Copa Perú Etapa Nacional 2026

Domingo Dianderas es uno de los protagonistas de la Copa Perú Etapa Nacional 2026.

¿Cuántos equipos ascienden de la Copa Perú 2026?

La Copa Perú 2026 otorgará un ascenso directo a la Liga 2 y otro a la Liga 3 para la temporada 2027. Según el reglamento oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el campeón de la Etapa Nacional subirá a la Liga 2, mientras que el subcampeón jugará en la Liga 3.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Jairo Vélez tiene fecha de salida confirmada en Alianza Lima: el detalle que puede cambiar todo

  2. Alex Valera se rindió ante futbolista que firmó con Universitario hasta 2028: "Muy importante"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano