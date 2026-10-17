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Tabla de posiciones de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: clasificación por la fecha 6

Conoce cómo va la tabla de posiciones de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 tras disputarse todos los partidos de la fecha 6.

Diego Medina
Tabla de posiciones de la Copa Perú Etapa Nacional 2026.
Tabla de posiciones de la Copa Perú Etapa Nacional 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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La Copa Perú Etapa Nacional 2026 ingresó a su sexta jornada para conocer a los clasificados a dieciseisavos de final. Son solo 32 equipos de los 50 que compiten, por lo que se juega mucho este fin de semana para seguir en carrera a cierre de año. Una nueva fase está por comenzar, por lo que te mostramos la tabla de posiciones actualizada.

Unión Minas Pamputa es uno de los primeros lugares de la Copa Perú Etapa Nacional 2026.

PUEDES VER: Resultados Copa Perú Etapa Nacional 2026: revisa cómo quedó la fecha 6

Tabla de posiciones de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: fecha 6

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Unión Minas Pamputa61116
2. Deportivo Leones51413
3. Juventud Palmeiras5212
4. Domingo Dianderas5712
5. ADEVIL FC6-112
6. ADA Cajabamba5411
7. Viargoca FC6511
8. Virgen de la Natividad6211
9. CSD Bancos5611
10. Vinicunca FC51011
11. Sport Huaja5510
12. Deportivo Cachorro5310
13. Sport Machete5810
14. Atlético Torino5610
15. Sociedad Tiro 285410
16. Bella Esperanza5810
17. Sport Áncash5-19
18. Atlético Nacional Iquitos549
19. Atlético Evza539
20. Deportivo El Inca528
21. Shanao FC518
22. CESA558
23. Cruz de Chalpón5-17
24. Vendaval Azul6-57
25. Bad Boys507
26. Alianza Arenal537
27. Deportivo Pacífico507
28. Defensor Patibamba6-57
29. Arsenal Lawn Tennis5-46
30. Sport River506
31. Atlético Huracán6-26
32. Deportivo Huayruro605
33. CEFUT Juliaca505
34. El Combe FC5-15
35. Por La Santa FC5-15
36. Liberty School515
37. Virgen de las Nieves5-34
38. Academia Pepe5-104
39. Municipal de Atalaya5-44
40. Constructores Uchiza5-54
41. Deportivo Caysa5-24
42. Heraldos Negros5-74
43. UD Chulucanas5-14
44. UNAP5-43
45. Atlético Chanchamayo5-43
46. Juan Pablo II Amazonas5-83
47. Cultural Sachapuyos5-73
48. Miguel Grau5-61
49. Estrella Roja5-90
50. La Masía Nace5-230

Resultados de la fecha 6 de la Copa Perú Etapa Nacional 2026

Sábado 17 de octubre

  • Atlético Huracán 3-3 Virgen de la Natividad | Estadio 25 de Noviembre
  • Vendaval Azul 2-1 Viargoca FC | Estadio Manuel Díaz
  • Deportivo Huayruro 7-0 ADEVIL FC | Estadio Cajonahuaylla
  • Defensor Patibamba FC 1-1 Unión Minas Pamputa | Estadio Las Américas

Domingo 18 de octubre

  • Constructores Uchiza vs. Sociedad Tiro N° 28 | 1.00 p. m. | Estadio Municipal de Tocache
  • Virgen de Las Nieves vs. Deportivo Leones | 1.00 p. m. | Estadio Municipal de la Tomilla
  • FC La Masía Nace vs. Vinicunca FC | 2.00 p. m. | Estadio Municipal de Huepetuhe
  • Deportivo El Inca vs. Shanao FC | 2.00 p. m. | Estadio César Acuña Peralta
  • Municipal de Atalaya vs. Atlético Evza | 3.00 p. m. | Estadio Miguel Armas Cachique
  • UNAP vs. CSD Bancos | 3.00 p. m. | Estadio Max Agustín de Iquitos
  • Academia Pepe vs. CESA | 3.00 p. m. | Estadio Municipal de Oxapampa
  • CEFUT Juliaca vs. Liberty School | 3.00 p. m. | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
  • Atlético Chanchamayo vs. Sport Machete | 3.15 p. m. | Estadio Monumental de Jauja
  • El Combe FC vs. Cultural Sachapuyos | 3.30 p. m. | Estadio Germán Contreras Jara
  • Sport Áncash vs. FC Sport River | 3.30 p. m. | Estadio Rosas Pampa de Huaraz
  • Miguel Grau vs. Por La Santa FC | 3.30 p. m. | Estadio El Olivo
  • Sport Huaja vs. Atlético Nacional de Iquitos | 3.30 p. m. | Estadio Municipal Eladio Tapullima
  • Juan Pablo II Amazonas vs. ADA Cajabamba | 3.30 p. m. | Estadio Kuelap
  • Heraldos Negros vs. Domingo Dianderas | 3.30 p. m. | Estadio IPD Huancavelica
  • UD Chulucanas vs. Atlético Torino | 3.30 p. m. | Estadio Mariscal Cáceres
  • Deportivo Caysa vs. Deportivo Cachorro | 3.45 p. m. | Estadio Miguel García Esteves
  • Cruz de Chalpón vs. CSD Pacífico | 4.00 p. m. | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán
  • Estrella Roja vs. Bella Esperanza | 5.00 p. m. | Estadio Campolo Alcalde
  • Arsenal FBC vs. Alianza Arenal | 5.30 p. m. | Estadio Municipal de Chorrillos
  • Bad Boys vs. Juventud Palmeiras | 6.00 p. m. | Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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