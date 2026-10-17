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Tabla de posiciones de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: clasificación por la fecha 6
Conoce cómo va la tabla de posiciones de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 tras disputarse todos los partidos de la fecha 6.
La Copa Perú Etapa Nacional 2026 ingresó a su sexta jornada para conocer a los clasificados a dieciseisavos de final. Son solo 32 equipos de los 50 que compiten, por lo que se juega mucho este fin de semana para seguir en carrera a cierre de año. Una nueva fase está por comenzar, por lo que te mostramos la tabla de posiciones actualizada.
Tabla de posiciones de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: fecha 6
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Unión Minas Pamputa
|6
|11
|16
|2. Deportivo Leones
|5
|14
|13
|3. Juventud Palmeiras
|5
|2
|12
|4. Domingo Dianderas
|5
|7
|12
|5. ADEVIL FC
|6
|-1
|12
|6. ADA Cajabamba
|5
|4
|11
|7. Viargoca FC
|6
|5
|11
|8. Virgen de la Natividad
|6
|2
|11
|9. CSD Bancos
|5
|6
|11
|10. Vinicunca FC
|5
|10
|11
|11. Sport Huaja
|5
|5
|10
|12. Deportivo Cachorro
|5
|3
|10
|13. Sport Machete
|5
|8
|10
|14. Atlético Torino
|5
|6
|10
|15. Sociedad Tiro 28
|5
|4
|10
|16. Bella Esperanza
|5
|8
|10
|17. Sport Áncash
|5
|-1
|9
|18. Atlético Nacional Iquitos
|5
|4
|9
|19. Atlético Evza
|5
|3
|9
|20. Deportivo El Inca
|5
|2
|8
|21. Shanao FC
|5
|1
|8
|22. CESA
|5
|5
|8
|23. Cruz de Chalpón
|5
|-1
|7
|24. Vendaval Azul
|6
|-5
|7
|25. Bad Boys
|5
|0
|7
|26. Alianza Arenal
|5
|3
|7
|27. Deportivo Pacífico
|5
|0
|7
|28. Defensor Patibamba
|6
|-5
|7
|29. Arsenal Lawn Tennis
|5
|-4
|6
|30. Sport River
|5
|0
|6
|31. Atlético Huracán
|6
|-2
|6
|32. Deportivo Huayruro
|6
|0
|5
|33. CEFUT Juliaca
|5
|0
|5
|34. El Combe FC
|5
|-1
|5
|35. Por La Santa FC
|5
|-1
|5
|36. Liberty School
|5
|1
|5
|37. Virgen de las Nieves
|5
|-3
|4
|38. Academia Pepe
|5
|-10
|4
|39. Municipal de Atalaya
|5
|-4
|4
|40. Constructores Uchiza
|5
|-5
|4
|41. Deportivo Caysa
|5
|-2
|4
|42. Heraldos Negros
|5
|-7
|4
|43. UD Chulucanas
|5
|-1
|4
|44. UNAP
|5
|-4
|3
|45. Atlético Chanchamayo
|5
|-4
|3
|46. Juan Pablo II Amazonas
|5
|-8
|3
|47. Cultural Sachapuyos
|5
|-7
|3
|48. Miguel Grau
|5
|-6
|1
|49. Estrella Roja
|5
|-9
|0
|50. La Masía Nace
|5
|-23
|0
Resultados de la fecha 6 de la Copa Perú Etapa Nacional 2026
Sábado 17 de octubre
- Atlético Huracán 3-3 Virgen de la Natividad | Estadio 25 de Noviembre
- Vendaval Azul 2-1 Viargoca FC | Estadio Manuel Díaz
- Deportivo Huayruro 7-0 ADEVIL FC | Estadio Cajonahuaylla
- Defensor Patibamba FC 1-1 Unión Minas Pamputa | Estadio Las Américas
Domingo 18 de octubre
- Constructores Uchiza vs. Sociedad Tiro N° 28 | 1.00 p. m. | Estadio Municipal de Tocache
- Virgen de Las Nieves vs. Deportivo Leones | 1.00 p. m. | Estadio Municipal de la Tomilla
- FC La Masía Nace vs. Vinicunca FC | 2.00 p. m. | Estadio Municipal de Huepetuhe
- Deportivo El Inca vs. Shanao FC | 2.00 p. m. | Estadio César Acuña Peralta
- Municipal de Atalaya vs. Atlético Evza | 3.00 p. m. | Estadio Miguel Armas Cachique
- UNAP vs. CSD Bancos | 3.00 p. m. | Estadio Max Agustín de Iquitos
- Academia Pepe vs. CESA | 3.00 p. m. | Estadio Municipal de Oxapampa
- CEFUT Juliaca vs. Liberty School | 3.00 p. m. | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
- Atlético Chanchamayo vs. Sport Machete | 3.15 p. m. | Estadio Monumental de Jauja
- El Combe FC vs. Cultural Sachapuyos | 3.30 p. m. | Estadio Germán Contreras Jara
- Sport Áncash vs. FC Sport River | 3.30 p. m. | Estadio Rosas Pampa de Huaraz
- Miguel Grau vs. Por La Santa FC | 3.30 p. m. | Estadio El Olivo
- Sport Huaja vs. Atlético Nacional de Iquitos | 3.30 p. m. | Estadio Municipal Eladio Tapullima
- Juan Pablo II Amazonas vs. ADA Cajabamba | 3.30 p. m. | Estadio Kuelap
- Heraldos Negros vs. Domingo Dianderas | 3.30 p. m. | Estadio IPD Huancavelica
- UD Chulucanas vs. Atlético Torino | 3.30 p. m. | Estadio Mariscal Cáceres
- Deportivo Caysa vs. Deportivo Cachorro | 3.45 p. m. | Estadio Miguel García Esteves
- Cruz de Chalpón vs. CSD Pacífico | 4.00 p. m. | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán
- Estrella Roja vs. Bella Esperanza | 5.00 p. m. | Estadio Campolo Alcalde
- Arsenal FBC vs. Alianza Arenal | 5.30 p. m. | Estadio Municipal de Chorrillos
- Bad Boys vs. Juventud Palmeiras | 6.00 p. m. | Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea
¡Vamos al Circo!
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