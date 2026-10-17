Tabla de posiciones de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: clasificación por la fecha 6

La Copa Perú Etapa Nacional 2026 ingresó a su sexta jornada para conocer a los clasificados a dieciseisavos de final. Son solo 32 equipos de los 50 que compiten, por lo que se juega mucho este fin de semana para seguir en carrera a cierre de año. Una nueva fase está por comenzar, por lo que te mostramos la tabla de posiciones actualizada.

Tabla de posiciones de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: fecha 6

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Unión Minas Pamputa 6 11 16 2. Deportivo Leones 5 14 13 3. Juventud Palmeiras 5 2 12 4. Domingo Dianderas 5 7 12 5. ADEVIL FC 6 -1 12 6. ADA Cajabamba 5 4 11 7. Viargoca FC 6 5 11 8. Virgen de la Natividad 6 2 11 9. CSD Bancos 5 6 11 10. Vinicunca FC 5 10 11 11. Sport Huaja 5 5 10 12. Deportivo Cachorro 5 3 10 13. Sport Machete 5 8 10 14. Atlético Torino 5 6 10 15. Sociedad Tiro 28 5 4 10 16. Bella Esperanza 5 8 10 17. Sport Áncash 5 -1 9 18. Atlético Nacional Iquitos 5 4 9 19. Atlético Evza 5 3 9 20. Deportivo El Inca 5 2 8 21. Shanao FC 5 1 8 22. CESA 5 5 8 23. Cruz de Chalpón 5 -1 7 24. Vendaval Azul 6 -5 7 25. Bad Boys 5 0 7 26. Alianza Arenal 5 3 7 27. Deportivo Pacífico 5 0 7 28. Defensor Patibamba 6 -5 7 29. Arsenal Lawn Tennis 5 -4 6 30. Sport River 5 0 6 31. Atlético Huracán 6 -2 6 32. Deportivo Huayruro 6 0 5 33. CEFUT Juliaca 5 0 5 34. El Combe FC 5 -1 5 35. Por La Santa FC 5 -1 5 36. Liberty School 5 1 5 37. Virgen de las Nieves 5 -3 4 38. Academia Pepe 5 -10 4 39. Municipal de Atalaya 5 -4 4 40. Constructores Uchiza 5 -5 4 41. Deportivo Caysa 5 -2 4 42. Heraldos Negros 5 -7 4 43. UD Chulucanas 5 -1 4 44. UNAP 5 -4 3 45. Atlético Chanchamayo 5 -4 3 46. Juan Pablo II Amazonas 5 -8 3 47. Cultural Sachapuyos 5 -7 3 48. Miguel Grau 5 -6 1 49. Estrella Roja 5 -9 0 50. La Masía Nace 5 -23 0

Resultados de la fecha 6 de la Copa Perú Etapa Nacional 2026

Sábado 17 de octubre

Atlético Huracán 3-3 Virgen de la Natividad | Estadio 25 de Noviembre

Vendaval Azul 2-1 Viargoca FC | Estadio Manuel Díaz

Deportivo Huayruro 7-0 ADEVIL FC | Estadio Cajonahuaylla

Defensor Patibamba FC 1-1 Unión Minas Pamputa | Estadio Las Américas

Domingo 18 de octubre