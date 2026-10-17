Copa Perú Etapa Nacional 2026: programación completa de la fecha 6.

La Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 continúa en marcha y se llevará a cabo la fecha número 6 de la competición que otorga el ascenso a la Liga 3, tercera división del fútbol peruano. A continuación, te brindamos la fecha y hora de cada uno de los compromisos.

Copa Perú 2026: programación de la fecha 6

Sábado 17 de octubre

Atlético Huracán vs. Virgen de la Natividad | 13.00 horas | Estadio 25 de Noviembre

Vendaval Azul vs. Viargoca FC | 15.00 horas | Estadio Manuel Díaz

Deportivo Huayruro vs. ADEVIL FC | 15.00 horas | Estadio Cajonahuaylla

Defensor Patibamba FC vs. Unión Minas Pamputa | 15.30 horas | Estadio Las Américas

Domingo 18 de octubre

Constructores Uchiza vs. Sociedad Tiro N° 28 | 13.00 horas | Estadio Municipal de Tocache

Virgen de Las Nieves vs. Deportivo Leones | 13.00 horas | Estadio Municipal de la Tomilla

FC La Masía Nace vs. Vinicunca FC | 14.00 horas | Estadio Municipal de Huepetuhe

Deportivo El Inca vs. Shanao FC | 14.00 horas | Estadio César Acuña Peralta

Municipal de Atalaya vs. Atlético Evza | 15.00 horas | Estadio Miguel Armas Cachique

UNAP vs. CSD Bancos | 15.00 horas | Estadio Max Agustín de Iquitos

Academia Pepe vs. CESA | 15.00 horas | Estadio Municipal de Oxapampa

CEFUT Juliaca vs. Liberty School | 15.00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Atlético Chanchamayo vs. Sport Machete | 15.15 horas | Estadio Monumental de Jauja

El Combe FC vs. Cultural Sachapuyos | 15.30 horas | Estadio Germán Contreras Jara

Sport Áncash vs. FC Sport River | 15.30 horas | Estadio Rosas Pampa de Huaraz

Miguel Grau vs. Por La Santa FC | 15.30 horas | Estadio El Olivo

Sport Huaja vs. Atlético Nacional de Iquitos | 15.30 horas | Estadio Municipal Eladio Tapullima

Juan Pablo II Amazonas vs. ADA Cajabamba | 15.30 horas | Estadio Kuelap

Heraldos Negros vs. Domingo Dianderas | 15.30 horas | Estadio IPD Huancavelica

UD Chulucanas vs. Atlético Torino | 15.30 horas | Estadio Mariscal Cáceres

Deportivo Caysa vs. Deportivo Cachorro | 15.45 horas | Estadio Miguel García Esteves

Cruz de Chalpón vs. CSD Pacífico | 16.00 horas | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán

Estrella Roja vs. Bella Esperanza | 17.00 horas | Estadio Campolo Alcalde

Arsenal FBC vs. Alianza Arenal | 17.30 horas | Estadio Municipal de Chorrillos

Bad Boys vs. Juventud Palmeiras | 18.00 horas | Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea

Copa Perú 2026: resultados de la fecha 5 de la Etapa Nacional

FC Sport River 3-2 El Combe FC

Atlético EVZA 1-0 Sport Áncash

Por La Santa FC 2-2 Bad Boys

Liberty School 5-1 Vendaval Azul

Atlético Torino 6-0 Juan Pablo II Amazonas

Unión Minas Pamputa 5-1 Deportivo Huayruro

ADEVIL FC 2-1 CEFUT Juliaca FC

Viargoca FC 2-0 Atlético Huracán

Atl. Nacional de Iquitos 1-0 Municipal de Atalaya

CSD Bancos 3-0 Constructores Uchiza

Tiro N° 28 1-0 Atlético Chanchamayo

Vinicunca FC 3-1 Miguel Grau

Deportivo Leones 7-0 FC La Masía Nace

Virgen De La Natividad 1-0 Virgen De Las Nieves

C.E. San Agustín 1-0 Heraldos Negros

CSD Pacífico 2-0 Deportivo Caysa

Deportivo Cachorro 2-1 UD Chulucanas

ADA Cajabamba 1-0 Cruz De Chalpón

Cultural Sachapuyos 0-3 Sport Huaja

Alianza Arenal 2-1 Deportivo El Inca

Shanao FC 2-1 UNAP

Bella Esperanza 3-0 Academia Pepe

Sport Machete 3-0 Defensor Patibamba FC

Juventud Palmeiras 1-0 Arsenal FBC

Domingo Dianderas 2-0 Estrella Roja

Unión Minas, Deportivo Leones y Domingo Dianderas tienen puntaje perfecto en Copa Perú Etapa Nacional 2026

Solo estos tres equipos mantienen puntaje perfecto en la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. Domingo Dianderas, club del comediante Jorge Luna, viene de vencer 2-0 a Estrella Roja, Deportivo Leones goleó 7-0 a La Masía Nace, y Unión Minas venció 5-1 a Deportivo Huayruro.