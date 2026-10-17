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Copa Perú Etapa Nacional 2026: programación completa de la fecha 6
Revisa la programación completa de la fecha 4 de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026, con la fecha y hora de cada partido.
La Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 continúa en marcha y se llevará a cabo la fecha número 6 de la competición que otorga el ascenso a la Liga 3, tercera división del fútbol peruano. A continuación, te brindamos la fecha y hora de cada uno de los compromisos.
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Copa Perú 2026: programación de la fecha 6
Sábado 17 de octubre
- Atlético Huracán vs. Virgen de la Natividad | 13.00 horas | Estadio 25 de Noviembre
- Vendaval Azul vs. Viargoca FC | 15.00 horas | Estadio Manuel Díaz
- Deportivo Huayruro vs. ADEVIL FC | 15.00 horas | Estadio Cajonahuaylla
- Defensor Patibamba FC vs. Unión Minas Pamputa | 15.30 horas | Estadio Las Américas
Domingo 18 de octubre
- Constructores Uchiza vs. Sociedad Tiro N° 28 | 13.00 horas | Estadio Municipal de Tocache
- Virgen de Las Nieves vs. Deportivo Leones | 13.00 horas | Estadio Municipal de la Tomilla
- FC La Masía Nace vs. Vinicunca FC | 14.00 horas | Estadio Municipal de Huepetuhe
- Deportivo El Inca vs. Shanao FC | 14.00 horas | Estadio César Acuña Peralta
- Municipal de Atalaya vs. Atlético Evza | 15.00 horas | Estadio Miguel Armas Cachique
- UNAP vs. CSD Bancos | 15.00 horas | Estadio Max Agustín de Iquitos
- Academia Pepe vs. CESA | 15.00 horas | Estadio Municipal de Oxapampa
- CEFUT Juliaca vs. Liberty School | 15.00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
- Atlético Chanchamayo vs. Sport Machete | 15.15 horas | Estadio Monumental de Jauja
- El Combe FC vs. Cultural Sachapuyos | 15.30 horas | Estadio Germán Contreras Jara
- Sport Áncash vs. FC Sport River | 15.30 horas | Estadio Rosas Pampa de Huaraz
- Miguel Grau vs. Por La Santa FC | 15.30 horas | Estadio El Olivo
- Sport Huaja vs. Atlético Nacional de Iquitos | 15.30 horas | Estadio Municipal Eladio Tapullima
- Juan Pablo II Amazonas vs. ADA Cajabamba | 15.30 horas | Estadio Kuelap
- Heraldos Negros vs. Domingo Dianderas | 15.30 horas | Estadio IPD Huancavelica
- UD Chulucanas vs. Atlético Torino | 15.30 horas | Estadio Mariscal Cáceres
- Deportivo Caysa vs. Deportivo Cachorro | 15.45 horas | Estadio Miguel García Esteves
- Cruz de Chalpón vs. CSD Pacífico | 16.00 horas | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán
- Estrella Roja vs. Bella Esperanza | 17.00 horas | Estadio Campolo Alcalde
- Arsenal FBC vs. Alianza Arenal | 17.30 horas | Estadio Municipal de Chorrillos
- Bad Boys vs. Juventud Palmeiras | 18.00 horas | Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea
Copa Perú 2026: resultados de la fecha 5 de la Etapa Nacional
- FC Sport River 3-2 El Combe FC
- Atlético EVZA 1-0 Sport Áncash
- Por La Santa FC 2-2 Bad Boys
- Liberty School 5-1 Vendaval Azul
- Atlético Torino 6-0 Juan Pablo II Amazonas
- Unión Minas Pamputa 5-1 Deportivo Huayruro
- ADEVIL FC 2-1 CEFUT Juliaca FC
- Viargoca FC 2-0 Atlético Huracán
- Atl. Nacional de Iquitos 1-0 Municipal de Atalaya
- CSD Bancos 3-0 Constructores Uchiza
- Tiro N° 28 1-0 Atlético Chanchamayo
- Vinicunca FC 3-1 Miguel Grau
- Deportivo Leones 7-0 FC La Masía Nace
- Virgen De La Natividad 1-0 Virgen De Las Nieves
- C.E. San Agustín 1-0 Heraldos Negros
- CSD Pacífico 2-0 Deportivo Caysa
- Deportivo Cachorro 2-1 UD Chulucanas
- ADA Cajabamba 1-0 Cruz De Chalpón
- Cultural Sachapuyos 0-3 Sport Huaja
- Alianza Arenal 2-1 Deportivo El Inca
- Shanao FC 2-1 UNAP
- Bella Esperanza 3-0 Academia Pepe
- Sport Machete 3-0 Defensor Patibamba FC
- Juventud Palmeiras 1-0 Arsenal FBC
- Domingo Dianderas 2-0 Estrella Roja
Unión Minas, Deportivo Leones y Domingo Dianderas tienen puntaje perfecto en Copa Perú Etapa Nacional 2026
Solo estos tres equipos mantienen puntaje perfecto en la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. Domingo Dianderas, club del comediante Jorge Luna, viene de vencer 2-0 a Estrella Roja, Deportivo Leones goleó 7-0 a La Masía Nace, y Unión Minas venció 5-1 a Deportivo Huayruro.
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