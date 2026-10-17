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Resultados Copa Perú Etapa Nacional 2026: revisa cómo quedó la fecha 6
Revisa todos los resultados de la fecha 6 de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 y cómo va quedando cada compromiso.
Se juega la sexta jornada decisiva de la Copa Perú 2026 en su Etapa Nacional con infartantes compromisos que emocionan a los millones de aficionados que siguen día a día este torneo. Hay marcadores que ya se realizaron, mientras que otros siguen en disputa entre el 17 y 18 de octubre.
Resultados Copa Perú Etapa Nacional 2026: fecha 6
Sábado 17 de octubre
- Atlético Huracán 3-3 Virgen de la Natividad | Estadio 25 de Noviembre
- Vendaval Azul 2-1 Viargoca FC | Estadio Manuel Díaz
- Deportivo Huayruro 7-0 ADEVIL FC | Estadio Cajonahuaylla
- Defensor Patibamba FC 1-1 Unión Minas Pamputa | Estadio Las Américas
Copa Perú Etapa Nacional 2026 entró en su jornada 6.
Domingo 18 de octubre
- Constructores Uchiza vs. Sociedad Tiro N° 28 | 1.00 p. m. | Estadio Municipal de Tocache
- Virgen de Las Nieves vs. Deportivo Leones | 1.00 p. m. | Estadio Municipal de la Tomilla
- FC La Masía Nace vs. Vinicunca FC | 2.00 p. m. | Estadio Municipal de Huepetuhe
- Deportivo El Inca vs. Shanao FC | 2.00 p. m. | Estadio César Acuña Peralta
- Municipal de Atalaya vs. Atlético Evza | 3.00 p. m. | Estadio Miguel Armas Cachique
- UNAP vs. CSD Bancos | 3.00 p. m. | Estadio Max Agustín de Iquitos
- Academia Pepe vs. CESA | 3.00 p. m. | Estadio Municipal de Oxapampa
- CEFUT Juliaca vs. Liberty School | 3.00 p. m. | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
- Atlético Chanchamayo vs. Sport Machete | 3.15 p. m. | Estadio Monumental de Jauja
- El Combe FC vs. Cultural Sachapuyos | 3.30 p. m. | Estadio Germán Contreras Jara
- Sport Áncash vs. FC Sport River | 3.30 p. m. | Estadio Rosas Pampa de Huaraz
- Miguel Grau vs. Por La Santa FC | 3.30 p. m. | Estadio El Olivo
- Sport Huaja vs. Atlético Nacional de Iquitos | 3.30 p. m. | Estadio Municipal Eladio Tapullima
- Juan Pablo II Amazonas vs. ADA Cajabamba | 3.30 p. m. | Estadio Kuelap
- Heraldos Negros vs. Domingo Dianderas | 3.30 p. m. | Estadio IPD Huancavelica
- UD Chulucanas vs. Atlético Torino | 3.30 p. m. | Estadio Mariscal Cáceres
- Deportivo Caysa vs. Deportivo Cachorro | 3.45 p. m. | Estadio Miguel García Esteves
- Cruz de Chalpón vs. CSD Pacífico | 4.00 p. m. | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán
- Estrella Roja vs. Bella Esperanza | 5.00 p. m. | Estadio Campolo Alcalde
- Arsenal FBC vs. Alianza Arenal | 5.30 p. m. | Estadio Municipal de Chorrillos
- Bad Boys vs. Juventud Palmeiras | 6.00 p. m. | Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea
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