Resultados Copa Perú Etapa Nacional 2026: revisa cómo quedó la fecha 6

Se juega la sexta jornada decisiva de la Copa Perú 2026 en su Etapa Nacional con infartantes compromisos que emocionan a los millones de aficionados que siguen día a día este torneo. Hay marcadores que ya se realizaron, mientras que otros siguen en disputa entre el 17 y 18 de octubre.

Resultados Copa Perú Etapa Nacional 2026: fecha 6

Sábado 17 de octubre

Atlético Huracán 3-3 Virgen de la Natividad | Estadio 25 de Noviembre

Vendaval Azul 2-1 Viargoca FC | Estadio Manuel Díaz

Deportivo Huayruro 7-0 ADEVIL FC | Estadio Cajonahuaylla

Defensor Patibamba FC 1-1 Unión Minas Pamputa | Estadio Las Américas

Copa Perú Etapa Nacional 2026 entró en su jornada 6.

Domingo 18 de octubre