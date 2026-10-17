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Resultados Copa Perú Etapa Nacional 2026: revisa cómo quedó la fecha 6

Revisa todos los resultados de la fecha 6 de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 y cómo va quedando cada compromiso.

Diego Medina
Unión Minas Pamputa es uno de los primeros lugares de la Copa Perú Etapa Nacional 2026.
Unión Minas Pamputa es uno de los primeros lugares de la Copa Perú Etapa Nacional 2026. | Foto: Unión Minas Pamputa
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Se juega la sexta jornada decisiva de la Copa Perú 2026 en su Etapa Nacional con infartantes compromisos que emocionan a los millones de aficionados que siguen día a día este torneo. Hay marcadores que ya se realizaron, mientras que otros siguen en disputa entre el 17 y 18 de octubre.

Copa Perú Etapa Nacional 2026: programación completa de la fecha 6.

PUEDES VER: Copa Perú Etapa Nacional 2026: programación completa de la fecha 6

Resultados Copa Perú Etapa Nacional 2026: fecha 6

Sábado 17 de octubre

  • Atlético Huracán 3-3 Virgen de la Natividad | Estadio 25 de Noviembre
  • Vendaval Azul 2-1 Viargoca FC | Estadio Manuel Díaz
  • Deportivo Huayruro 7-0 ADEVIL FC | Estadio Cajonahuaylla
  • Defensor Patibamba FC 1-1 Unión Minas Pamputa | Estadio Las Américas
Copa Perú Etapa Nacional 2026

Copa Perú Etapa Nacional 2026 entró en su jornada 6.

Domingo 18 de octubre

  • Constructores Uchiza vs. Sociedad Tiro N° 28 | 1.00 p. m. | Estadio Municipal de Tocache
  • Virgen de Las Nieves vs. Deportivo Leones | 1.00 p. m. | Estadio Municipal de la Tomilla
  • FC La Masía Nace vs. Vinicunca FC | 2.00 p. m. | Estadio Municipal de Huepetuhe
  • Deportivo El Inca vs. Shanao FC | 2.00 p. m. | Estadio César Acuña Peralta
  • Municipal de Atalaya vs. Atlético Evza | 3.00 p. m. | Estadio Miguel Armas Cachique
  • UNAP vs. CSD Bancos | 3.00 p. m. | Estadio Max Agustín de Iquitos
  • Academia Pepe vs. CESA | 3.00 p. m. | Estadio Municipal de Oxapampa
  • CEFUT Juliaca vs. Liberty School | 3.00 p. m. | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
  • Atlético Chanchamayo vs. Sport Machete | 3.15 p. m. | Estadio Monumental de Jauja
  • El Combe FC vs. Cultural Sachapuyos | 3.30 p. m. | Estadio Germán Contreras Jara
  • Sport Áncash vs. FC Sport River | 3.30 p. m. | Estadio Rosas Pampa de Huaraz
  • Miguel Grau vs. Por La Santa FC | 3.30 p. m. | Estadio El Olivo
  • Sport Huaja vs. Atlético Nacional de Iquitos | 3.30 p. m. | Estadio Municipal Eladio Tapullima
  • Juan Pablo II Amazonas vs. ADA Cajabamba | 3.30 p. m. | Estadio Kuelap
  • Heraldos Negros vs. Domingo Dianderas | 3.30 p. m. | Estadio IPD Huancavelica
  • UD Chulucanas vs. Atlético Torino | 3.30 p. m. | Estadio Mariscal Cáceres
  • Deportivo Caysa vs. Deportivo Cachorro | 3.45 p. m. | Estadio Miguel García Esteves
  • Cruz de Chalpón vs. CSD Pacífico | 4.00 p. m. | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán
  • Estrella Roja vs. Bella Esperanza | 5.00 p. m. | Estadio Campolo Alcalde
  • Arsenal FBC vs. Alianza Arenal | 5.30 p. m. | Estadio Municipal de Chorrillos
  • Bad Boys vs. Juventud Palmeiras | 6.00 p. m. | Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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