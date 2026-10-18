Copa Perú Etapa Nacional 2026: cruces definidos por dieciseisavos de final

La Copa Perú 2026 entra en una etapa decisiva con la definición de los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional, instancia en la que los equipos clasificados buscarán dar un nuevo paso rumbo al ansiado ascenso. Tras completarse la fase previa, quedaron establecidos los cruces que prometen duelos intensos de principio a fin. Conoce cómo quedaron las llaves, qué equipos se enfrentarán y cuándo se jugarán los partidos de esta nueva ronda del fútbol peruano.

Dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: cruces definidos

Unión Minas Pamputa vs Defensor Patibamba

CESA vs Bad Boys

Atlético Nacional Iquitos vs CEFUT Juliaca

Juventud Palmeiras vs Arsenal Lawn Tennis

CSD Bancos vs Heraldos Negros

Viargoca FC vs Sport Áncash

Deportivo Leones vs Shanao FC

ADEVIL FC vs Sport Huaja

ADA Cajabamba vs Alianza Arenal

Virgen de la Natividad vs Cruz de Chalpón

Bella Esperanza vs El Combe FC

Domingo Dianderas vs Atlético Torino

Vinicunca FC vs Virgen de las Nieves

Deportivo Cachorro vs Sport Machete

Sociedad Tiro 28 vs Por La Santa FC

Deportivo El Inca vs Atlético Evza

Llaves de dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026.

¿Cuándo se jugarán los dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026?

De momento, la FPF no ha anunciado de manera oficial la programación de partidos de cada una de las llaves de dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026. Se espera que en las próximas horas haya novedades para así cada uno de los equipos planifique su itinerario de cara a cada choque.