Copa Perú Etapa Nacional 2026: cruces definidos por dieciseisavos de final
Conoce cómo quedaron los cruces de dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026. Domingo Dianderas enfrentará a Atlético Torino.
La Copa Perú 2026 entra en una etapa decisiva con la definición de los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional, instancia en la que los equipos clasificados buscarán dar un nuevo paso rumbo al ansiado ascenso. Tras completarse la fase previa, quedaron establecidos los cruces que prometen duelos intensos de principio a fin. Conoce cómo quedaron las llaves, qué equipos se enfrentarán y cuándo se jugarán los partidos de esta nueva ronda del fútbol peruano.
PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 por la fecha 6: clasificados a dieciseisavos
Dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: cruces definidos
- Unión Minas Pamputa vs Defensor Patibamba
- CESA vs Bad Boys
- Atlético Nacional Iquitos vs CEFUT Juliaca
- Juventud Palmeiras vs Arsenal Lawn Tennis
- CSD Bancos vs Heraldos Negros
- Viargoca FC vs Sport Áncash
- Deportivo Leones vs Shanao FC
- ADEVIL FC vs Sport Huaja
- ADA Cajabamba vs Alianza Arenal
- Virgen de la Natividad vs Cruz de Chalpón
- Bella Esperanza vs El Combe FC
- Domingo Dianderas vs Atlético Torino
- Vinicunca FC vs Virgen de las Nieves
- Deportivo Cachorro vs Sport Machete
- Sociedad Tiro 28 vs Por La Santa FC
- Deportivo El Inca vs Atlético Evza
Llaves de dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026.
¿Cuándo se jugarán los dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026?
De momento, la FPF no ha anunciado de manera oficial la programación de partidos de cada una de las llaves de dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026. Se espera que en las próximas horas haya novedades para así cada uno de los equipos planifique su itinerario de cara a cada choque.
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