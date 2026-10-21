Atlético Torino vs Domingo Dianderas por dieciseisavos de Copa Perú Etapa Nacional 2026: fecha, día y hora

Momento de conocer los detalles de uno de los partidazos de los dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 entre Atlético Torino vs Domingo Dianderas. Ambos equipos son muy conocidos en nuestro país, por lo que batallarán en estos primeros 90 minutos que se realizarán en el Estadio Campeonísimo de Talara. Conoce el día y hora confirmada para disfrutar de este vital cotejo.

¿Cuándo juega Atlético Torino vs Domingo Dianderas?

El partido de ida por los dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre en el Estadio Campeonísimo de Talara. Ambas escuadras han batallado jornada a jornada para acceder a la Fase 2, por lo que será un cotejo de mucha intensidad.

¿A qué hora juega Atlético Torino vs Domingo Dianderas?

Este compromiso clave de la temporada entre Atlético Torino y Domingo Dianderas iniciará a partir de la 1.30 p. m. hora local. Se espera que la web oficial de la Copa Perú confirme de manera oficial la programación de este encuentro en Talara.

Domingo Dianderas y Atlético Torino se cruzarán en dieciseisavos de final de la Copa Perú.

El Atlético Torino afrontará un exigente desafío ante Domingo Dianderas por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026. El 'Taladro del Norte', campeón departamental de Piura y uno de los clubes históricos del popular 'fútbol macho', buscará recuperarse de la derrota por 3-1 ante UD Chulucanas en la última fecha de la primera fase. El equipo de Talara necesita mostrar una mejor versión para dar el primer golpe en esta llave y mantener vivo el sueño de conquistar su sexta Copa Perú.

Por su parte, Domingo Dianderas llega motivado tras una primera fase que le permitió terminar en el décimo lugar de la clasificación general, con 12 puntos, y ahora buscará aprovechar su condición de local en el duelo de ida para sacar ventaja frente al conjunto granate. El campeón departamental de Ica también se reforzó con el extremo Junior Catashunga, procedente de la Universidad César Vallejo, con la intención de potenciar su plantel para esta etapa decisiva. La serie se presenta como una prueba importante para ambos equipos, que lucharán por avanzar a los octavos de final y seguir en carrera por el ascenso a la Liga 3.