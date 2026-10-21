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Copa Perú Etapa Nacional 2026: cuándo se juegan los partidos de ida de dieciseisavos de final

La Copa Perú Etapa Nacional 2026 entra en una etapa decisiva: conoce los cruces de dieciseisavos de final, los equipos clasificados y las fechas de los partidos de ida.

Diego Medina
Se vienen los dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026.
Se vienen los dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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La Copa Perú Etapa Nacional 2026 entra en una fase decisiva con el inicio de los dieciseisavos de final, instancia en la que 32 equipos buscarán seguir en carrera por el ansiado ascenso. Con los cruces definidos, los clubes ya piensan en los partidos de ida, en una llave que promete emociones y duelos decisivos en distintas regiones del país. Conoce cómo quedaron emparejados los equipos, cuándo se jugarán los encuentros y todos los detalles de esta nueva etapa del tradicional certamen.

Atlético Torino y Domingo Dianderas se verán cara a cara por los dieciseisavos de final de la Copa Perú 2026.

PUEDES VER: Atlético Torino vs Domingo Dianderas por dieciseisavos de Copa Perú Etapa Nacional 2026: fecha, día y hora

Dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: partidos de ida

  • Defensor Patibamba vs Unión Minas Pamputa - sábado 24 de octubre - 1.00 p. m.
  • CESA vs Bad Boys - Fecha y hora por confirmar
  • Atlético Nacional Iquitos vs CEFUT Juliaca - Fecha y hora por confirmar
  • Arsenal Lawn Tennis vs Juventud Palmeiras - domingo 25 de octubre - 5.30 p. m.
  • Heraldos Negros vs CSD Bancos - sábado 24 de octubre - 12.30 p. m.
  • Sport Áncash vs Viargoca FC - martes 27 de octubre - 8.00 p. m.
  • Deportivo Leones vs Shanao FC - Fecha y hora por confirmar
  • Sport Huaja vs ADEVIL FC - domingo 25 de octubre - 3.30 p. m.
  • Alianza Arenal vs ADA Cajabamba - Fecha y hora por confirmar
  • Virgen de la Natividad vs Cruz de Chalpón - Fecha y hora por confirmar
  • El Combe FC vs Bella Esperanza - domingo 25 de octubre - 2.00 p. m.
  • Atlético Torino vs Domingo Dianderas - domingo 25 de octubre - 1.30 p. m.
  • Vinicunca FC vs Virgen de las Nieves - Fecha y hora por confirmar
  • Deportivo Cachorro vs Sport Machete - Fecha y hora por confirmar
  • Sociedad Tiro 28 vs Por La Santa FC - Fecha y hora por confirmar
  • Deportivo El Inca vs Atlético Evza - Fecha y hora por confirmar
Copa Perú

La Copa Perú Etapa Nacional 2026 ingresó a su instancia de dieciseisavos de final.

La primera fase de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 llegó a su final y dejó a 32 equipos clasificados de los 50 que iniciaron el camino en esta instancia del torneo. A lo largo de las jornadas, los clubes de distintas regiones del país lucharon por sumar puntos y asegurar su continuidad en la competencia, en una etapa que estuvo marcada por partidos disputados, resultados decisivos y la ilusión de seguir avanzando en busca del ascenso.

Ahora, los 32 clasificados se preparan para afrontar los dieciseisavos de final de la Copa Perú 2026, una ronda que se disputará en cotejos de ida y vuelta. Cada equipo tendrá la oportunidad de buscar una ventaja en el primer encuentro para llegar mejor posicionado a la revancha, donde se definirán los clasificados a los octavos de final. La competencia entra así en un tramo determinante, en el que cualquier resultado puede marcar la diferencia entre continuar en carrera o despedirse del sueño de ascender a la Liga 2 2027.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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