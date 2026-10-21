Copa Perú Etapa Nacional 2026: cuándo se juegan los partidos de ida de dieciseisavos de final

La Copa Perú Etapa Nacional 2026 entra en una fase decisiva con el inicio de los dieciseisavos de final, instancia en la que 32 equipos buscarán seguir en carrera por el ansiado ascenso. Con los cruces definidos, los clubes ya piensan en los partidos de ida, en una llave que promete emociones y duelos decisivos en distintas regiones del país. Conoce cómo quedaron emparejados los equipos, cuándo se jugarán los encuentros y todos los detalles de esta nueva etapa del tradicional certamen.

Dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026: partidos de ida

Defensor Patibamba vs Unión Minas Pamputa - sábado 24 de octubre - 1.00 p. m.

CESA vs Bad Boys - Fecha y hora por confirmar

Atlético Nacional Iquitos vs CEFUT Juliaca - Fecha y hora por confirmar

Arsenal Lawn Tennis vs Juventud Palmeiras - domingo 25 de octubre - 5.30 p. m.

Heraldos Negros vs CSD Bancos - sábado 24 de octubre - 12.30 p. m.

Sport Áncash vs Viargoca FC - martes 27 de octubre - 8.00 p. m.

Deportivo Leones vs Shanao FC - Fecha y hora por confirmar

Sport Huaja vs ADEVIL FC - domingo 25 de octubre - 3.30 p. m.

Alianza Arenal vs ADA Cajabamba - Fecha y hora por confirmar

Virgen de la Natividad vs Cruz de Chalpón - Fecha y hora por confirmar

El Combe FC vs Bella Esperanza - domingo 25 de octubre - 2.00 p. m.

Atlético Torino vs Domingo Dianderas - domingo 25 de octubre - 1.30 p. m.

Vinicunca FC vs Virgen de las Nieves - Fecha y hora por confirmar

Deportivo Cachorro vs Sport Machete - Fecha y hora por confirmar

Sociedad Tiro 28 vs Por La Santa FC - Fecha y hora por confirmar

Deportivo El Inca vs Atlético Evza - Fecha y hora por confirmar

La Copa Perú Etapa Nacional 2026 ingresó a su instancia de dieciseisavos de final.

La primera fase de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 llegó a su final y dejó a 32 equipos clasificados de los 50 que iniciaron el camino en esta instancia del torneo. A lo largo de las jornadas, los clubes de distintas regiones del país lucharon por sumar puntos y asegurar su continuidad en la competencia, en una etapa que estuvo marcada por partidos disputados, resultados decisivos y la ilusión de seguir avanzando en busca del ascenso.

Ahora, los 32 clasificados se preparan para afrontar los dieciseisavos de final de la Copa Perú 2026, una ronda que se disputará en cotejos de ida y vuelta. Cada equipo tendrá la oportunidad de buscar una ventaja en el primer encuentro para llegar mejor posicionado a la revancha, donde se definirán los clasificados a los octavos de final. La competencia entra así en un tramo determinante, en el que cualquier resultado puede marcar la diferencia entre continuar en carrera o despedirse del sueño de ascender a la Liga 2 2027.