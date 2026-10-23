Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por Torneo Clausura 2026: horario, canal y pronóstico

Momento de ver un partidazo entre Sporting Cristal vs Cusco FC por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Dicho cotejo se llevará a cabo el sábado 24 de octubre a partir de las 3.15 p. m. hora local con la transmisión de L1 MAX.

Sporting Cristal afrontará una de sus pruebas más exigentes en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, cuando visite a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El equipo dirigido por Roberto Mosquera llega motivado tras vencer 4-2 a Comerciantes Unidos y encadenar una importante racha de triunfos. Los celestes saben que no pueden bajar el ritmo, pues se mantienen en la pelea por el primer lugar del campeonato y necesitan sumar para continuar dependiendo de sus propios resultados en la recta decisiva del torneo.

Por su parte, Cusco FC buscará recuperarse ante su público luego de caer 2-1 frente a Sport Huancayo en la jornada anterior. El conjunto cusqueño tendrá a su favor la localía y la altura, dos factores que pueden complicar a cualquier rival que llegue desde Lima. Aunque se encuentra a varios puntos de la parte alta del Clausura, necesita una victoria para mejorar su posición en la tabla acumulada y fortalecer sus aspiraciones de clasificar a un torneo internacional. Por ello, intentará aprovechar cualquier espacio que deje el cuadro rimense para dar el golpe en casa.

Los próximos 90 minutos serán determinantes para las aspiraciones de ambos equipos. Sporting Cristal tiene la presión de defender su lugar en la cima y evitar que sus perseguidores le arrebaten el protagonismo, mientras que Cusco FC buscará hacerse fuerte en su estadio y sumar tres puntos que le permitan acercarse a sus objetivos. Con dos equipos que necesitan ganar por razones distintas, se espera un encuentro intenso, en el que la eficacia frente al arco y la capacidad para adaptarse a las condiciones de la altura pueden marcar la diferencia.

Sporting Cristal y Cusco FC tienen una cita en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el sábado 24 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Ambas escuadras tienen la necesidad de sumar tres puntos, por lo que se espera mucha intensidad de principio a fin.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

Este choque entre celestes y cusqueños inicia a partir de las 3.15 p. m. hora local (8.15 p. m. GMT). De igual manera, te mostramos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 2.15 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.15 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.15 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 5.15 p. m.

España: 10.15 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC se verá por la señal en vivo de L1 MAX a nivel nacional. Del mismo modo, tienes las opciones vía streaming mediante las aplicaciones de DGO y Movistar TV App.

Sporting Cristal anuncia sus 5 finales para obtener el Torneo Clausura 2026.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro; Luis Iberico y Michael Hoyos.

Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Ricardo Lagos; Jean Montaño, Nicolás Silva, Diego Soto, Iván Colman; José Manzaneda y Facundo Callejo.

Sporting Cristal vs Cusco FC: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Cusco FC se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Sporting Cristal en esta jornada del Torneo Clausura 2026. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS CUSCO FC EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 1.92 3.55 3.60 Betano 2.00 3.85 3.75 Caliente 1.90 3.75 3.60 Bet365 1.90 3.70 3.60 1XBet 1.95 3.48 3.58 Doradobet 1.96 3.75 3.66

Historial Sporting Cristal vs Cusco FC: últimos 5 resultados

Sporting Cristal 2-2 Cusco FC (Liga 1 2026)

Cusco FC 2-0 Sporting Cristal (Liga 1 2025)

Sporting Cristal 1-0 Cusco FC (Liga 1 2025)

Cusco FC 3-2 Sporting Cristal (Liga 1 2025)

Sporting Cristal 1-0 Cusco FC (Liga 1 2025)

Entradas Sporting Cristal vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026