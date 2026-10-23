ESPN y el inédito dato de Estudiantes vs Palmeiras que ilusiona a Sporting Cristal

Como millones de aficionados conocen, se definió la final de la Copa Libertadores 2026 entre las escuadras de Estudiantes y Palmeiras. Dicho encuentro se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo, por lo que ESPN dio un dato revelador que no solo ilusiona a uno de los clubes internacionales, sino a Sporting Cristal a poco de culminar el Torneo Clausura 2026. ¿Qué pasó?

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ESPN lanzó dato de la final de Copa Libertadores 2026 que involucra a Sporting Cristal

Luego de que Estudiantes clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026, el portal 'Sports Center' de ESPN indicó que el elenco argentino volverá a enfrentar a Palmeiras en una definición del título continental como en 1968. Todo se va presentando de la misma forma como el rival y el Estadio Centenario de Uruguay. En aquella edición, el 'Pincha' logró su primer trofeo, pero, ¿qué tiene que ver Sporting Cristal?

Resulta que en el Descentralizado de 1968 Sporting Cristal se consagró como campeón nacional en el fútbol peruano. Los celestes obtuvieron su tercera estrella al derrotar a Juan Aurich en un partido extra. Esto ha generado ilusión en la afición celeste, ya que se viven acontecimientos similares en este 2026.

"Estudiantes (LP) conquistó su primera Copa Libertadores en la edición de 1968. ¿Contra quién? Palmeiras. ¿Dónde? Centenario de Uruguay. ¡Y con la Bruja Verón como goleador pincharrata! Sí, otra vez se da una final con historia...", escribió Sports Center.

ESPN y el dato de la final de Copa Libertadores que involucra a Sporting Cristal.

Sporting Cristal con posibilidades de pelear la Liga 1 2026

Haciendo seguimiento a las coincidencias de 1968 y 2026, Sporting Cristal depende de sí mismo no solo para quedarse con el Torneo Clausura 2026, sino de la Liga 1. Si obtiene el segundo certamen del año, tiene que afrontar semifinales y una final para poder sumar su anhelada estrella 21.

El camino es difícil para los dirigidos por Roberto Mosquera, pero el sueño de volver a proclamarse como campeón de la Liga 1 tiene probabilidades a estas alturas de la temporada.