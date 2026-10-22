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Sporting Cristal y la dura noticia ante Cusco FC que le puede quitar el primer lugar del Clausura

Sporting Cristal afronta un partido clave ante Cusco FC por el Torneo Clausura 2026, pero un detalle puede hacerle perder el liderato y sufrir duras consecuencias.

Diego Medina
Sporting Cristal y el dato que puede hacerle perder el primer lugar del Torneo Clausura ante Cusco FC.
Sporting Cristal y el dato que puede hacerle perder el primer lugar del Torneo Clausura ante Cusco FC. | Foto: Cusco FC | Sporting Cristal
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Uno de los clubes que se mantiene como protagonista en el Torneo Clausura 2026 es Sporting Cristal. Los celestes dependen de sí mismos para ser campeones del certamen, pero tienen un duro reto ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Justamente, hay una noticia que genera preocupación en la afición rimense que podría costarle su caída en esta recta final de la temporada.

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Sporting Cristal y la dura noticia a poco del partido con Cusco FC

Resulta que se conoció que Sporting Cristal no la pasa nada bien cada vez que pisa el Estadio Inca Garcilaso de La Vega ante Cusco FC. Son un total de 16 partidos que los celestes viajaron a la Ciudad Imperial con un registro de 2 victorias en el historial.

Vale aclarar que no se contabiliza el triunfo del 2021 ante Cusco FC en condición de visita por 1-2, ya que ese partido fue en el Estadio Miguel Grau del Callao a causa de las normativas sanitarias por la pandemia. Dado este registro, la última victoria de Cristal ante Cusco FC fue en el año 2015, cuando golearon 0-4 a Real Garcilaso, antiguo nombre del equipo actual.

Sporting Cristal

Sporting Cristal goleó a Real Garcilaso (Hoy Cusco FC) en la temporada 2015.

Así le fue a Sporting Cristal ante Cusco FC de visita

  • Cusco FC 2-0 Sporting Cristal (Liga 1 2025)
  • Cusco FC 3-2 Sporting Cristal (Liga 1 2025)
  • Cusco FC 1-1 Sporting Cristal (Liga 1 2024)
  • Cusco FC 4-1 Sporting Cristal (Liga 1 2023)
  • Cusco FC 1-2 Sporting Cristal (Liga 1 2021) - PARTIDO SE JUGÓ EN EL CALLAO
  • Real Garcilaso 1-1 Sporting Cristal (Liga 1 2019)
  • Real Garcilaso 2-2 Sporting Cristal (Liga 1 2018)
  • Real Garcilaso 1-0 Sporting Cristal (Descentralizado 2017)
  • Real Garcilaso 1-0 Sporting Cristal (Descentralizado 2016)
  • Real Garcilaso 1-1 Sporting Cristal (Descentralizado 2016)
  • Real Garcilaso 0-4 Sporting Cristal (Descentralizado 2015)
  • Real Garcilaso 2-1 Sporting Cristal (Descentralizado 2014)
  • Real Garcilaso 1-1 Sporting Cristal (Descentralizado 2014)
  • Real Garcilaso 2-1 Sporting Cristal (Descentralizado 2013)
  • Real Garcilaso 3-0 Sporting Cristal (Descentralizado 2013)
  • Real Garcilaso 0-1 Sporting Cristal (Descentralizado 2012)
  • Real Garcilaso 3-0 Sporting Cristal (Descentralizado 2012)

Sporting Cristal contra la estadística ante Cusco FC para seguir como líder del Torneo Clausura 2026

El próximo sábado 24 de octubre Sporting Cristal se verá cara a cara ante Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Los celestes son líderes del certamen y buscarán a como de lugar los tres puntos para seguir en lo más alto. Tendrá que ir contra la seguidilla de nueve partidos sin ganar en la Ciudad Imperial cada vez que se midió ante Cusco FC o Real Garcilaso.

Un duro desafío para los dirigidos por Roberto Mosquera que están cada vez más sólidos en su juego ante todos los rivales. Serán unos 90 minutos de mucha intensidad, en los que la afición celeste mantiene la ilusión de conseguir una heroica victoria para seguir en la cima del Clausura.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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