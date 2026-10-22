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Hernán Barcos lleva más goles que Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos en la Liga 1 2026
Alianza Lima dejó ir a Hernán Barcos, que en la Liga 1 2026 ya tiene más goles acumulados que Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos juntos.
Hernán Barcos viene destacando con Sporting Cristal, aunque esta temporada ha tenido un buen desempeño desde que estaba en FC Cajamarca, y sus números goleadores hacen que los hinchas de Alianza Lima cuestionen su inesperada salida. Resulta que el popular 'Pirata' tiene más goles que Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos a lo largo de la Liga 1 2026.
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Como muchos recuerdan, el delantero argentino se fue de tienda blanquiazul de forma abrupta al terminar la temporada pasada, ya que la directiva prefirió quedarse con el 'Depredador' como su delantero insignia. Sin embargo, la realidad nos dice que el ex Bayern Múnich hoy se encuentra lesionado, por lo que las críticas no han tardado en llegar. Sobre todo ahora que íntimos y celestes se enfrentarán por el Torneo Clausura.
¿Cuántos goles tiene Hernán Barcos en la Liga 1 2026?
De momento, Hernán Barcos lleva 13 goles en la Liga 1 2026, repartidos entre el Torneo Apertura (con FC Cajamarca) y Torneo Clausura (con Sporting Cristal). Además, es válido indicar que también cuenta con una anotación en la Copa de la Liga y tres asistencias. Esta cifra excede a los tres delanteros que tiene Alianza Lima en la actualidad.
Hernán Barcos lleva 14 goles en la temporada.
Por su parte, Paolo Guerrero tiene hasta la fecha un total de cuatro tantos convertidos en la presente campaña, cifra que comparte también Federico Girotti debido a que lleva la misma cantidad de goles, mientras que Luis Ramos no ha podido marcar en ningún partido. En total, los tres centrodelanteros de Matute llevan ocho dianas, contra las trece del 'Pirata'.
A raíz de esta estadística, muchos hinchas victorianos se cuestionan si fue buena decisión dejar ir a Hernán Barcos y retener a Paolo Guerrero, aunque lo cierto es que a estas alturas hay poco por hacer. Vale precisar que dentro de poco Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo y el delantero argentino estará en el campo buscando anotarlo a su exequipo.
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