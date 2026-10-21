Sporting Cristal busca firmar a volante que fue el deseo de Universitario: "Conversaciones"

Pese a que el Torneo Clausura 2026 está en su tramo final, la dirección deportiva de Sporting Cristal ya empezó a gestionar su plantel para la siguiente temporada. Los rimenses quieren armar un plantel del primer nivel y evitar la irregularidad que tuvieron en esta campaña. En ese sentido, se reveló que buscan concretar la firma de un talentoso volante que fue pretendido por Universitario de Deportes.

Sporting Cristal busca firmar a volante que fue el deseo de Universitario

Uno de los jugadores más destacados del plantel de Sporting Cristal es Ian Wisdom. El volante nacional es considerado uno de los grandes prospectos del fútbol peruano, aunque por el momento no suma minutos debido a que se encuentra en proceso de recuperación de una lesión.

Sin embargo, pese a esta situación, la dirección deportiva de la escuadra rimense está decidida a renovar el contrato del joven futbolista y ya inició conversaciones para extender su vínculo con la institución, al igual que con otros jugadores del club.

Sporting Cristal conversa con Ian Wisdom para renovar su contrato.

"El primero es Ian Wisdom, que viene saliendo de la lesión en el codo. Hay conversaciones para extenderle el contrato. De hecho, hay futbolistas con cláusulas automáticas: vi que publicaron que Santi González terminaba contrato, pero tiene un año más porque ya se activó esa cláusula, y con Leandro Sosa se va a activar también", fue la información que reveló el comunicador.

De esta forma, solo queda esperar para conocer si ambas partes llegan a un acuerdo definitivo para que Ian Wisdom siga vistiendo la camiseta de Sporting Cristal. Además, de concretarse la renovación, el club evitará que el volante se marche como agente libre y buscará potenciar su talento con miras a una futura venta.

Ian Wisdom fue pretendido por Universitario

Durante el mercado de pases del Torneo Clausura 2026, el periodista Julio Peña reveló que Universitario de Deportes había manifestado su interés por contar con Ian Wisdom en su plantel, por lo que ya se había contactado con su representante. Sin embargo, este interés no trascendió y el volante se mantuvo con los rimenses.