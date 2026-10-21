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Flores responde a los críticos de la 'U': "No tengo que aclarar a nadie lo que es verdad y lo que no"

Durante una conferencia de prensa en Campo Mar, el popular 'Orejas' Flores no dudó en responder a los críticos de Universitario, señalando que prefiere mantenerse al margen.

Antonio Vidal
Edison Flores responde a los críticos de Universitario
Edison Flores responde a los críticos de Universitario | composición Líbero/IG
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Edison Flores rompió su silencio y respondió de manera contundente a las críticas que recibe un sector de los referentes de Universitario de Deportes por los presuntos problemas internos que atraviesa el club. El popular 'Orejas' dejó en claro que conoce el ambiente de la institución y prefiere mantenerse al margen de los comentarios externos, concentrándose en su trabajo con el equipo.

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Edison Flores responde a los críticos de Universitario

“Estoy acostumbrado porque esto es la ‘U’, siempre se habla para bien o para mal. Sé lo que es el ambiente de la ‘U’ y sé lo que pasa día a día aquí, yo no tengo que aclarar a nadie lo que es verdad y lo que no. Trato de mantener mi línea de trabajo y no sobrepasar lo que me compete. Uno siempre sabe la persona que es y los valores que uno tiene”, manifestó el jugador en conferencia de prensa en Campo Mar.

Las declaraciones del futbolista de 32 años se producen luego de que algunos hinchas responsabilizaran a los jugadores experimentados por las situaciones que se habrían presentado en la interna merengue, entre ellas las salidas de Javier Rabanal y Héctor Cúper. Frente a este panorama, Flores evitó entrar en confrontaciones y remarcó que su postura es continuar trabajando sin involucrarse en asuntos que excedan sus funciones como jugador.

Edison Flores se pronunció sobre las criticas hacia Universitario

Edison Flores se pronunció sobre las criticas hacia Universitario

Edison Flores sobre sus pocos minutos en Universitario

Asimismo, el atacante se refirió a la etapa en la que no tuvo mucha continuidad durante el Torneo Clausura. El futbolista reconoció que no contó con muchas oportunidades bajo la dirección del anterior entrenador, pero aseguró que nunca dejó de prepararse para responder cuando le tocara volver al campo.

“Siempre he mantenido la tranquilidad. Me toca poder jugar, estoy concentrado en lo que viene, tratar de ayudar al equipo para conseguir los resultados porque el equipo tiene que seguir trabajando de la misma manera para estar más cerca de lo que queremos”, señaló Flores.

Sobre la llegada de Fabián Bustos, añadió: "Fabián trata de ganar los partidos, de hacer el esquema para trabajar de la mejor manera para hacernos mejor. Tenemos a un rival importante, pero nos enfocamos en nosotros para hacer un gran partido".

Con la incorporación del técnico argentino, el 'Orejas' volvió a ganar protagonismo en el equipo y ya contribuyó con asistencias en los últimos compromisos frente a Melgar y Alianza Atlético. El futbolista espera sostener ese nivel en la recta final del campeonato, en la que Universitario sigue en la pelea por el título del Torneo Clausura y busca acercarse al objetivo del tetracampeonato.

Flores lleva 4 asistencias con Fabián Bustos

Flores lleva 4 asistencias con Fabián Bustos

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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