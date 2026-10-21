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Álvaro Rojas y Paolo Reyna no jugarán ante Universitario: la razón de sus ausencias

Juan Pablo II tendrá dos sensibles bajas para su visita a Universitario de Deportes por la fecha 13 del Torneo Clausura. Conoce el motivo de sus ausencias.

Eduardo Chirinos
Álvaro Rojas y Paolo Reyna son bajas en Juan Pablo II para enfrentar a Universitario
Álvaro Rojas y Paolo Reyna son bajas en Juan Pablo II para enfrentar a Universitario | Foto: Composición Líbero
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Universitario de Deportes recibirá a Juan Pablo II en la fecha 13 del Torneo Clausura. Los cremas vienen de golear a Alianza Atlético en Trujillo y buscarán continuar en la senda del triunfo para mantenerse en la lucha por el campeonato. En la previa del esperado encuentro, se conoció en las últimas horas que el cuadro de Chongoyape afrontará este duelo con dos sensibles bajas: estamos hablando de Paolo Reyna y Álvaro Rojas.

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Álvaro Rojas y Paolo Reyna son bajas en Juan Pablo II para enfrentar a Universitario

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, tanto el mediocampista como el lateral izquierdo no estarán presentes en el partido de este fin de semana en el Estadio Monumental U Marathon. Vale precisar que ambos futbolistas tienen contrato vigente con los de Ate y llegaron al cuadro Papal en calidad de préstamo.

Confirmado: Álvaro Rojas y Paolo Reyna, a préstamo en Juan Pablo II, no jugarán ante la U.”, escribió el citado comunicador en su cuenta de X.

Si Juan Pablo II desea alinear a Paolo Reyna y Álvaro Rojas tendrá que pagar 50 mil dólares a Universitario

Álvaro Rojas y Paolo Reyna no jugarán ante la 'U'

¿Por qué no jugarán Álvaro Rojas y Paolo Reyna?

Para que ambos jugadores queden habilitados y puedan enfrentar a los cremas, Juan Pablo II debía ejecutar una cláusula estipulada en los acuerdos de préstamo. El club Auriblanco debía abonar a sus pares de la 'U' un monto de, aproximadamente, 25 mil dólares por cada jugador, es decir, en total de 50 mil dólares para que ambos elementos puedan jugar ante Universitario.

Con la información de Peralta Coello, se confirma que el club decidió no desembolsar tal cantidad y recurrirá a otros jugadores para suplir dichas ausencias en el compromiso frente a los merengues.

¿A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II?

Finalmente, recordar que el partido entre Universitario y Juan Pablo II, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, está pactado para este sábado 24 de octubre a las 8.30 p. m. en el coloso de Ate.

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