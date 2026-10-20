Universitario reclamará polémico gesto de exfigura de Sporting Cristal ante la Conmebol

Universitario de Deportes tomará medidas ante la Conmebol por el gesto polémico que protagonizó una futbolista de Independiente del Valle y exjugadora de Sporting Cristal durante un partido de la Copa Libertadores Femenina 2026: estamos hablando de Karol Murcia.

PUEDES VER: Fabián Bustos prepara radical cambio para el Universitario vs Juan Pablo II por el Clausura

Universitario reclamará ante la Conmebol el gesto polémico de una exfigura de Sporting Cristal

En una rueda de prensa, Franco Velazco, administrador de Universitario, confirmó que el club presentará un reclamo ante el máximo organismo del fútbol sudamericano. El directivo cuestionó este tipo de comportamientos y sostuvo que perjudican el crecimiento del fútbol femenino, especialmente en un contexto en el que diversos clubes vienen apostando por esta disciplina.

Más allá del mal resultado, una acción de Karol Murcia generó incomodidad en el entorno de Universitario. La delantera ecuatoriana, con pasado en Sporting Cristal, hizo un gesto con ambas manos en forma de 'U' invertida mientras daba la espalda a la tribuna, una conducta que la institución merengue interpretó como una falta de respeto.

"Lamentamos siempre este tipo de conductas a nivel deportivo. Yo creo que no le hace bien al fútbol femenino. [...] Cuando hay este tipo de situaciones, lo que hacen es opacar lo bueno que se está haciendo", manifestó el administrador de Universitario.

“Hay reglas que hay que cumplir y en ese crecimiento que buscamos nosotros del fútbol femenino es justamente también cumplir con la normativa vigente en casos como los que ocurrieron el día del partido", sentenció.

De esta manera, Universitario espera que la Conmebol evalúe lo sucedido y determine si corresponde aplicar alguna sanción. Por ahora, el club crema se mantiene a la espera de una respuesta oficial, mientras el gesto de la exjugadora de Sporting Cristal continúa generando polémica.

¿Cómo le va a Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026?

La participación de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores Femenina ha sido complicada. El conjunto estudiantil sufrió dos derrotas consecutivas en la fase de grupos, primero ante Palmeiras por 1-0 y después frente a Independiente del Valle por 4-2. Estos resultados dejaron a las cremas sin opciones de avanzar a la siguiente ronda, pese a que todavía tienen pendiente su partido ante Belgrano de Córdoba.