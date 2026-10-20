Fabián Bustos prepara radical cambio para el Universitario vs Juan Pablo II por el Clausura

Universitario de Deportes se enfrentará a Juan Pablo II por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y Fabián Bustos, el técnico de la escuadra crema, viene preparando un radical cambio en la alineación titular con el objetivo de conseguir una victoria que lo acerque al título del segundo campeonato de la temporada.

Fabián Bustos alista cambio en el once titular para el Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

El periodista Gustavo Peralta señaló en su programa 'Al Límite' de L1MAX que Bustos prepara ajustes en la alineación titular de Universitario para el duelo ante Juan Pablo II. El cambio se produciría en la defensa, debido a que el retorno de Matías Di Benedetto al equipo tras su lesión es inminente, al igual que la continuidad de Williams Riveros.

Fabián Bustos prepara cambios en la zaga defensiva de Universitario ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

Sin embargo, lo que aún falta por definir en el once crema para el entrenador merengue es si seguirá Caín Fara o si jugará Anderson Santamaría, pues solo uno de los dos podrá ser titular ante el cuadro norteño.

"Los defensas ya lo había definido: Caín Fara iba como stopper por derecha y no por izquierda, tal como se dio. Salvo la situación de Matías Di Benedetto, quien viajó a Trujillo para acompañar al grupo y avanzar en su recuperación, la defensa quedó clara. Di Benedetto ya estará apto la próxima fecha y su regreso como stopper izquierdo es cantado", afirmó primero.

"La gran duda para lo que viene será el stopper por derecha: decidir entre Caín Fara y Anderson Santamaría. Coincido con que Williams Riveros no va a salir, porque es un hombre clave para Bustos", finalizó.

Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura: Fecha, hora y canal

Universitario de Deportes se medirá ante Juan Pablo II el sábado 24 de octubre a las 7.30 p. m., en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Monumental de Ate. El encuentro será transmitido por la señal de L1MAX.