Reimond Manco dio fuerte opinión sobre el presente de Adrián Quiroz en Universitario: "La garrotera"

Adrián Quiroz es uno de los refuerzos que Universitario trajo para afrontar el Torneo Clausura. Sus grandes actuaciones en Los Chankas y sus llamados a la selección peruana lo llevaron a ser fichado por el cuadro crema. Sin embargo, su rendimiento no viene cumpliendo con las expectativas y en las últimas fechas ni siquiera ha sido considerado en las convocatorias. En ese contexto, el exfutbolista Reimond Manco soltó una fuerte opinión sobre el presente de Quiroz.

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Reimond Manco y su rotunda opinión sobre Adrián Quiroz en Universitario

Durante la última emisión del programa 'Juego Cruzado', el exjugador de Alianza Lima y PSV Eindhoven explicó que Quiroz es un caso más de los futbolistas que resaltan en equipos de provincia, pero que disminuyen notoriamente su rendimiento cuando les toca jugar en los clubes grandes de la capital. En ese sentido, 'Rei' señaló que esto se debe a que no están acostumbrados a jugar con la presión de la hinchada que pide resultados inmediatos.

"Cuando traen a un jugador de esos equipos de provincia que la rompe y llega a un grande, porcentualmente la mayoría no funciona. Te puedo dar infinidad de nombres que la rompen un campeonato en provincia, los traen a un equipo grande y les da la garrotera. Miren a Quiroz: venía de romperla en Chankas y ahora en la 'U' ya no juega", señaló.

Adrián Quiroz perdió espacio en Universitario

De esta manera, Reimond Manco puso en debate la adaptación de Adrián Quiroz a Universitario y el impacto que puede tener la presión de jugar en un equipo grande del fútbol peruano. El mediocampista llegó a Ate tras destacar con Los Chankas y recibir convocatorias a la selección peruana, pero su actual situación deportiva dista de las expectativas que generó su fichaje.

¿Cómo le va a Adrián Quiroz en Universitario?

Desde su llegada a la ‘U’ en julio del presente año, Adrián Quiroz ha disputado un total de nueve partidos con camiseta crema. Hasta el momento, el volante de 27 años no registra goles ni asistencias.