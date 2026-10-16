Reimond Manco reveló insólita anécdota con Jair Iglesias y Gerardo Pelusso en Alianza Lima: "Me amenazó"

Reimond Manco, reconocido exfutbolista que pasó por clubes como Alianza Lima, Juan Aurich y PSV Eindhoven, reveló una peculiar anécdota que vivió en sus inicios, con apenas 15 años, cuando aún jugaba en las divisiones menores del cuadro blanquiazul allá por el 2006. El ex 'jotita' contó cómo se dio su ascenso al primer equipo a tan corta edad y la reacción que tuvieron algunos referentes como Jair Iglesias y el propio Gerardo Pelusso, quien dirigió al club por esas épocas.

Reimond Manco y la insólita anécdota con Jair Iglesias y Gerardo Pelusso en Alianza Lima

Durante la última emisión del programa 'Juego Cruzado', el popular 'Rei' reveló que desde los 15 años ya se daba el lujo de gambetear a figuras como Ernesto Arakaki, 'Cafú' Salazar y Jair Iglesias. Este último, incluso lo habría amenazado ante la osadía del entonces prometedor canterano aliancista.

"El tío 'Cafú' Salazar me metió un patadón que me hizo volar y Jair Iglesias me amenazó de muerte. Quince años tenía yo, los encaraba a todos esos. Era mi oportunidad, agarraba la pelota y los encaraba. Al 'chino' Arakaki, que estaba con media rodilla, lo tenía seco”, señaló Manco.

Su destreza con el balón no pasó desapercibida para Gerardo Pelusso, que se acercó a Manco para ofrecerle entrenar única y exclusivamente con el primer equipo a partir de ese día:"Terminó el entrenamiento y me llama Pelusso. me dice: 'Hey, muchacho, vení, ¿Cuántos años tenés? 15, qué locura. A partir de mañana entrenas con nosotros'. Yo estaba más feliz", añadió.

De esta manera, Reimond Manco recordó cómo su talento le permitió dar el salto al primer equipo de Alianza Lima cuando apenas tenía 15 años. El exfutbolista también rememoró la confianza que recibió de Gerardo Pelusso, quien le abrió las puertas para entrenar junto a los referentes del cuadro blanquiazul.

Trayectoria de Reimond Manco